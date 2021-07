Terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, doğa sporları festivaline ikinci kez ev sahipliği yapacak

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, ikinci kez Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Yıllardır terörün gölgesinde kalan güzellikleri, huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle yeniden keşfedilen Hakkari'de, teröristlerden temizlenen dağlar artık kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle gündeme geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen Yüksekova'da bulunan İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, eşsiz doğal güzellikleriyle doğaseverleri cezbediyor. Bu güzelliği turizme kazandırmak ve bölgenin tanıtımına katkı sunmak için Valiliğin desteğiyle Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD) Sat Buzul Gölleri'nde ikinci kez Doğa Sporları Festivali düzenlenecek. Yurt içi ve yurt dışından 600'ü aşkın doğaseverin katılması beklenen festivalde, yamaç paraşütü, kano, dağ bisikleti ve müzik dinletisi gibi etkinlikler yapılacak.

- "Hakkari'nin geleceğini doğa turizminde görüyoruz"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin dağları, doğası, coğrafyası, nehir ve akarsularıyla dikkati çeken bir yer olduğunu söyledi. Kentin yüzde 88'inin dağlık olduğunu ve Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesinin burada yer aldığını belirten Akbıyık, "30'un üzerinde yüksek rakımlı zirve, buzul göllerimiz, buzullarımız ve karın kalkmadığı yerler var. Bu potansiyelin ortaya çıkarılması için tüm imkanlarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda birçok fuar, festival ve sempozyumlar yaptık. Ancak pandemi nedeniyle bir müddet ara vermiştik." dedi.

Geçen yıl Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak müsabakalarının Zap Suyu'nda gerçekleştirildiğini anımsatan Akbıyık, Çukurca'da fotosafari ve doğa sporları festivali, kent merkezinde de kar festivali düzenlediklerini aktardı.

Cilo Sat Dağları ve diğer doğa harikası yerlerin dağcı ve fotoğrafçılardan yoğun bir talep gördüğünü dile getiren Akbıyık, son zamanlarda sürekli dağları, buzulları ve gölleri görmeye gelen yerli ve yabancı turistleri ağırladıklarını ifade etti. Akbıyık, kentin doğa harikası yerlerini herkesin görmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hakkari her alanda olduğu gibi kültür, turizm anlamında da en hareketli en canlı günlerini yaşıyor. Huzurun gelmesiyle Hakkari artık terörü, şiddeti konuşmuyor, festivalleri, sempozyumları, fuarları konuşuyor. Cilo Sat Gölleri ülkemizin ender yerlerinden biri. İki yıl önce Valiliğimizin iş birliğiyle bir dernek tarafından festival yapılmıştı. Bu sene de inşallah ikincisini yapacağız. Bu festivalde, göllerimizde kano, doğa yürüyüşleri, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü etkinlikleri yapılacak. Uzun yıllardır maalesef terör örgütün cirit attığı dağlarımızın her tarafında, her metresinde güvenlik güçlerimizin hakimiyeti var ve burası Hakkarililerin, ülkemizin, doğaseverlerin istifadesine sunulmuş durumda. Hakkari'nin geleceğini biz doğa turizminde görüyoruz."

- "Bölgenin tanıtımına katkı sunmak istiyoruz"

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve CİSAD Kurucu Üyesi Naci Ertunç da dernek olarak bölgede ikinci kez festival düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Amaçlarının bölgenin tanıtımına katkı sunmak olduğunu vurgulayan Ertunç, "Bu çerçevede düzenleyeceğimiz festivalde çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Bölgeye rağbet var. Bu festivalde de 600'ü aşkın katılımcı olacak." diye konuştu.