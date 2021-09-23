YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. "Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı" yapıldı

"Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı" yapıldı

23.09.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı" yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında "Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 13-17 Eylül arasında Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen bir Jandarma Komando timinin katılımı ile 'Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılarYer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılar
PARTNER"Burnum estetik, bana niye benzesin?""Burnum estetik, bana niye benzesin?"
Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecekTarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:30
Öğle
12:46
İkindi
16:11
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Altınışık Eczanesi
Cankaya
Anıttepe Doğa Eczanesi
Cankaya
Aslan Eczanesi
Cankaya
Cemile Gül Eczanesi
Cankaya
Çetin Eczanesi
Cankaya
Koç Eczanesi
Cankaya
Selda Yıldırım Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.