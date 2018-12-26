Terrence Howard'dan 3 yıl önce boşandığı eşine yeniden evlenme teklif

Ünlü oyuncu Terrence Howard, boşanmasından üç yıl sonra eski eşi Mira Pak’a yeniden evlenme teklif etti.

The Empire filminin 49 yaşındaki yıldızı, Temmuz 2015’te boşandığı eşine evlenme teklif etme anını sosyal medyada paylaştı.

Howard’ın paylaştığı videoda, “Seni bulmam 45 yılımı aldı. 50’nci yaşımda sen yanımdasın. Edebiyete kadar kalan zamanımı seninle geçireceğim. Herkesin ebediyen kendilerini tamamlayacak kişiyi bulması için dua ediyorum, çünkü bu her şey demek. Seni seviyorum” sözleri dikkat çekti.

Pak da Howard’a “Ben de seni seviyorum bebeğim” şeklinde yanı verdi.

Çiftin 3 yaşında Qirin ve 2 yaşında Hero adında iki çocuğu bulunuyor.

İkili, en son Eylül 2015’te Emmy Ödül Töreni’nin kırmızı halısında birlikte poz verdi.

