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Tertipli eş anlamlısı nedir? Tertiplinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

14.11.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde eş anlamlı bir başka deyişle anlamdaş kelimelerin kullanımı epey fazladır. Yazılışları ve söylenişleri farklı fakat anlam açısından aynı olan sözcükler eş anlamdaş olarak tabir edilmektedir. Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Tertipli sözcüğü de eş anlamı çok sık kullanılan kelimeler arasındadır. Peki, tertipli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tertipli eş anlamlısı nedir? Tertiplinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tertipli sözcüğünün kökü olan "tertip" kelimesi dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapça rtb kökünden türetilen “tartib” kelimesinden alıntıdır. Arapçadan alıntılanan "tertip" kelimesine eklenen "+lI" ekiyle türetilmiş ve Türkçeleştirilmiştir. Günlük konuşma dilinde ve bulmaca gibi zekâ oyunlarında bu sözcük çok fazla karşımıza çıkar. Tertipli sözcüğü cümle içerisinde sıfat, zarf veya mecaz haliyle kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam dört manası bulunmaktadır. Bu manalar ise şu şekildedir;

  • (Sıfat) Derli toplu, düzenli, yerli yerinde
  • (Sıfat) Dağınıklıktan hoşlanmayan, düzenli kişi
  • (Zarf) Derli toplu, düzenli bir şekilde
  • (Mecaz) Evvelden hazırlanmış, planlanmış
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Tertipli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tertipli eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Bu sözcükler, tertip ile aynı manaya geldiklerinden dolayı, tertipli kelimesi yerine tercih edilebilmektedir. Eş anlamlı sözcükleri öğrenmek kişinin hem kelime dağarcığının genişlemesine hem de beyin jimnastiği yapıp hafızayı kuvvetlendirmeye yardımcı olmaktadır. Tertiplinin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki ve en sık kullanılanı "düzenli" kelimesidir. Tertipli kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Düzenli
  • Nizamlı

Yukarıdaki tüm eş anlamlı sözcükler, tertipli kelimesi yerine tercih edilebilmektedir. Bu eş anlamlı kelimeler arasından en sık kullanılanı düzenli sözcüğüdür.

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Tertiplinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tertipli sözcüğünün yerine kullanılan anlamdaş kelimeler, kullanılan cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmaz. Tertipli kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin içerisinde geçtiği bazı örnek cümleler:

  • Aysel teyze düzenli olmaya çok itina ederdi.
  • Başarının sırrı, her daim nizamlı ve sabırlı olmaktır.
  • Sınav haftası çok düzenli bir şekilde derslerini çalışmalısın.
  • Ahmet amca eskiden beri çok nizamlı bir insandır.
  • Düzenli bir iş hayatın olmadan istediğin verimi hiçbir işten alamazsın.
  • Annem çok düzenli olduğu için gittiği yerlerde asla rahat edemez.
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