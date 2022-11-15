Tertipli eş anlamlısı nedir? Tertiplinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tertipli sözcüğünün kökü olan "tertip" kelimesi dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapça rtb kökünden türetilen “tartib” kelimesinden alıntıdır. Arapçadan alıntılanan "tertip" kelimesine eklenen "+lI" ekiyle türetilmiş ve Türkçeleştirilmiştir. Günlük konuşma dilinde ve bulmaca gibi zekâ oyunlarında bu sözcük çok fazla karşımıza çıkar. Tertipli sözcüğü cümle içerisinde sıfat, zarf veya mecaz haliyle kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam dört manası bulunmaktadır. Bu manalar ise şu şekildedir;

(Sıfat) Derli toplu, düzenli, yerli yerinde

(Sıfat) Dağınıklıktan hoşlanmayan, düzenli kişi

(Zarf) Derli toplu, düzenli bir şekilde

(Mecaz) Evvelden hazırlanmış, planlanmış

Tertipli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tertipli eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Bu sözcükler, tertip ile aynı manaya geldiklerinden dolayı, tertipli kelimesi yerine tercih edilebilmektedir. Eş anlamlı sözcükleri öğrenmek kişinin hem kelime dağarcığının genişlemesine hem de beyin jimnastiği yapıp hafızayı kuvvetlendirmeye yardımcı olmaktadır. Tertiplinin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki ve en sık kullanılanı "düzenli" kelimesidir. Tertipli kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Düzenli

Nizamlı

Yukarıdaki tüm eş anlamlı sözcükler, tertipli kelimesi yerine tercih edilebilmektedir. Bu eş anlamlı kelimeler arasından en sık kullanılanı düzenli sözcüğüdür.

Tertiplinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tertipli sözcüğünün yerine kullanılan anlamdaş kelimeler, kullanılan cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmaz. Tertipli kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin içerisinde geçtiği bazı örnek cümleler: