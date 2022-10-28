Sıkıntı eş anlamlısı nedir? Sıkıntının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kökenli olan sıkıntı kelimesi Eski Türkçe "sık-" fiilinden türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam beş manası vardır. Bu manaları şu şekilde sıralayabilmemiz mümkündür:

(İsim) Monotonluk, işsizlik gibi herhangi bir durumun verdiği huzursuzluk, eziyet, cefa, ruhsal yorgunluk

(İsim) Karışıklığın veya düzensizliğin neden olduğu sürekli yorgunluk, bunaltıcı durum, zorluk, mihnet, meşakkat

(İsim) Yokluğun ya da parasızlığın sebep olduğu durum, geçim darlığı

(İsim) Bulunmama hali

(Mecaz) Problem, sorun, sendrom, mesele

Sıkıntı sözcüğünün içerisinde geçtiği "geçim sıkıntısı", "can sıkıntısı" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Ayrıca "sıkıntıda olmak", "sıkıntı basmak", "sıkıntı vermek", "sıkıntı çekmek, "sıkıntıya gelememek", "sıkıntıya düşmek" gibi deyim ve atasözlerinde de sıkıntı sözcüğü geçmektedir.

Sıkıntı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçemizde çoğu sözcüğün anlamdaşı vardır. Anlamdaş yani eş anlamlı sözcüklerin yazım ve söyleniş şekilleri birbirinden farklı olsa da mana yönünden hepsi aynıdır. Sıkıntı eş anlamlısı olan sözcüklerin sayısı epey fazladır. Bu kelime ve eş anlamlıları günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde çok sık kullanılmaktadır. Sıkıntı kelimesinin çok fazla anlamdaşı bulunmaktadır. Sıkıntının eş anlamlısı kelimeler:

Ağırlık

Başağrısı

Boğuntu

Bun

Bungunluk

Bunluk

Çeki

Çile

Dağdağa

Düşünce

Ezgi

Ezginlik

Ezinlik

Eziyet

Sıkıntı

Gaile

Hafakan

Hâl

Hüzün

İnkıbaz

Izdırap

Kahır

Kambur

Karabulut

Karanlık

Kasavet

Keder

Kıvrantı

Kor

Koyuntu

Külfet

Mihnet

Müzayaka

Sancı

Sendrom

Sıklet

Sorun

Telaş

Yürek darlığı

Zaruret

Zehir

Zor

Yukarıda adı geçen tüm eş anlamlı sözcükler sıkıntı yerine kullanılabilmektedir.

Sıkıntının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sıkıntı kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin geçtiği bazı örnek cümleler aşağıdaki listede yer almaktadır.