EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Sıkıntı eş anlamlısı nedir? Sıkıntının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sıkıntı eş anlamlısı nedir? Sıkıntının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.10.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde eş anlamlı sözcüklerin bir hayli önemi vardır. Eş anlamlı sözcükler, adından da belli olduğu üzere aynı manaya gelen sözcüklerden oluşmaktadır. Bu kelimeler, cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Sıkıntı sözcüğü de bunlardan biridir. Sıkıntı sözcüğü anlamına gelen çok fazla kelime mevcuttur. Sıkıntı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sıkıntı eş anlamlısı nedir? Sıkıntının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kökenli olan sıkıntı kelimesi Eski Türkçe "sık-" fiilinden türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam beş manası vardır. Bu manaları şu şekilde sıralayabilmemiz mümkündür:

  • (İsim) Monotonluk, işsizlik gibi herhangi bir durumun verdiği huzursuzluk, eziyet, cefa, ruhsal yorgunluk
  • (İsim) Karışıklığın veya düzensizliğin neden olduğu sürekli yorgunluk, bunaltıcı durum, zorluk, mihnet, meşakkat
  • (İsim) Yokluğun ya da parasızlığın sebep olduğu durum, geçim darlığı
  • (İsim) Bulunmama hali
  • (Mecaz) Problem, sorun, sendrom, mesele

Sıkıntı sözcüğünün içerisinde geçtiği "geçim sıkıntısı", "can sıkıntısı" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Ayrıca "sıkıntıda olmak", "sıkıntı basmak", "sıkıntı vermek", "sıkıntı çekmek, "sıkıntıya gelememek", "sıkıntıya düşmek" gibi deyim ve atasözlerinde de sıkıntı sözcüğü geçmektedir.

Sınıf eş anlamlısı nedir? Sınıf eş anlamlısı nedir?

Sıkıntı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçemizde çoğu sözcüğün anlamdaşı vardır. Anlamdaş yani eş anlamlı sözcüklerin yazım ve söyleniş şekilleri birbirinden farklı olsa da mana yönünden hepsi aynıdır. Sıkıntı eş anlamlısı olan sözcüklerin sayısı epey fazladır. Bu kelime ve eş anlamlıları günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde çok sık kullanılmaktadır. Sıkıntı kelimesinin çok fazla anlamdaşı bulunmaktadır. Sıkıntının eş anlamlısı kelimeler:

  • Ağırlık
  • Başağrısı
  • Boğuntu
  • Bun
  • Bungunluk
  • Bunluk
  • Çeki
  • Çile
  • Dağdağa
  • Düşünce
  • Ezgi
  • Ezginlik
  • Ezinlik
  • Eziyet
  • Sıkıntı
  • Gaile
  • Hafakan
  • Hâl
  • Hüzün
  • İnkıbaz
  • Izdırap
  • Kahır
  • Kambur
  • Karabulut
  • Karanlık
  • Kasavet
  • Keder
  • Kıvrantı
  • Kor
  • Koyuntu
  • Külfet
  • Mihnet
  • Müzayaka
  • Sancı
  • Sendrom
  • Sıklet
  • Sorun
  • Telaş
  • Yürek darlığı
  • Zaruret
  • Zehir
  • Zor

Yukarıda adı geçen tüm eş anlamlı sözcükler sıkıntı yerine kullanılabilmektedir.

Müsaade eş anlamlısı nedir? Müsaade eş anlamlısı nedir?

Sıkıntının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sıkıntı kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin geçtiği bazı örnek cümleler aşağıdaki listede yer almaktadır.

  • Bizden sonra gelecek olan nesiller çok dert çekecekler.
  • Bu ara bütün sorunlar üst üste geliyor.
  • Aile içi problemleri çözmeden bir adım ileriye gidemeyeceğini biliyordu.
  • Bu para sorunu hayatını mahvetti.
  • Amcası vefat edene kadar o kadar büyük bir yürek darlığı yoktu.
  • Zamanında çok keder çektiği gözlerinden okunuyordu.
Nadiren eş anlamlısı nedir? Nadiren eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Öykü eş anlamlısı nedir?Öykü eş anlamlısı nedir?
YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

Sene eş anlamlısı nedir?

Sene eş anlamlısı nedir?

Olay eş anlamlısı nedir?

Olay eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.