Sıkıntı eş anlamlısı nedir? Sıkıntının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kökenli olan sıkıntı kelimesi Eski Türkçe "sık-" fiilinden türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam beş manası vardır. Bu manaları şu şekilde sıralayabilmemiz mümkündür:
Sıkıntı sözcüğünün içerisinde geçtiği "geçim sıkıntısı", "can sıkıntısı" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Ayrıca "sıkıntıda olmak", "sıkıntı basmak", "sıkıntı vermek", "sıkıntı çekmek, "sıkıntıya gelememek", "sıkıntıya düşmek" gibi deyim ve atasözlerinde de sıkıntı sözcüğü geçmektedir.
Türkçemizde çoğu sözcüğün anlamdaşı vardır. Anlamdaş yani eş anlamlı sözcüklerin yazım ve söyleniş şekilleri birbirinden farklı olsa da mana yönünden hepsi aynıdır. Sıkıntı eş anlamlısı olan sözcüklerin sayısı epey fazladır. Bu kelime ve eş anlamlıları günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde çok sık kullanılmaktadır. Sıkıntı kelimesinin çok fazla anlamdaşı bulunmaktadır. Sıkıntının eş anlamlısı kelimeler:
Yukarıda adı geçen tüm eş anlamlı sözcükler sıkıntı yerine kullanılabilmektedir.
Sıkıntı kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin geçtiği bazı örnek cümleler aşağıdaki listede yer almaktadır.