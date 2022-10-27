Kaybetmek eş anlamlısı nedir? Kaybetmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk toplumunun uzun tarihi boyunca pek çok farklı toplulukla teması olmuştur. Bu temas, yoğun bir kelime alışverişine de vesile olmuştur. En çok kelime alışverişinde bulunulan dillerden birisi ise Arapçadır. İki kelimeden oluşan bir birleşik sözcük olan "kaybetmek" kelimesi Türkçeleştirilmiş bir kelime olsa da "kayıp" kelimesi Arapçadır.

Kaybetmek sözcüğü "kayıp" ve "etmek" sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş bir birleşik kelimedir. Kayıp ise Arapça kökenli olup "ġayb" sözcüğünden dilimize geçmiştir. Kaybetmek sözcüğü iki farklı anlam taşımaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kaybetmek sözcüğünün anlamı şudur:

Yitirmek

Yenik düşmek, yenilmek

Kaybetmekle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Savaşı kaybeden Almanlar, ülkeyi terk etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Ben hayat oyununu kaybetmiş zavallı bir insandım.

Yılar önce kaybettiğim kitabımı dün tesadüf eseri bodrumda buldum.

Yaşlı kadın yıllar önce pazarda kaybettiği oğlunu televizyon programı sayesinde bulabildi.

Kaybetmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kaybetmek sözcüğü iki farklı anlama gelmektedir. Bundan dolayı cümlenin anlamına bakıp ona göre kaybetmenin eş anlamlısı kelimeyi kullanmak gerekir. Eğer cümlede anlatılmak istenene bakmadan eş anlamlıları kullanmak bir anlatım bozukluğu ortaya çıkarır. Kaybetmek eş anlamlısı olan kelimeler:

Yitirmek

Yenilmek

Ütülmek

Zayi etmek

Kaybetmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Kaybetmek kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurabiliriz. Kaybetmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: