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Kaybetmek eş anlamlısı nedir? Kaybetmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı kelimeler farklı şekilde yazılıp okunsa da aynı anlama gelirler. Bu kelimeler eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler denmektedir. Türkçede yer alan neredeyse her kelime bir veya daha fazla anlamdaşa sahiptir. Burada Türkçenin çok zengin bir dil olmasının da rolü büyüktür. Uzunca bir süredir dilimizde var olan kaybetmek sözcüğünün de eş anlamlıları mevcuttur. Arapçada dilimize geçmiş olan kaybetmek kelimesi de eş anlamlısı olan bir kelimedir. Peki, kaybetmek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kaybetmek eş anlamlısı nedir? Kaybetmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk toplumunun uzun tarihi boyunca pek çok farklı toplulukla teması olmuştur. Bu temas, yoğun bir kelime alışverişine de vesile olmuştur. En çok kelime alışverişinde bulunulan dillerden birisi ise Arapçadır. İki kelimeden oluşan bir birleşik sözcük olan "kaybetmek" kelimesi Türkçeleştirilmiş bir kelime olsa da "kayıp" kelimesi Arapçadır.

Kaybetmek sözcüğü "kayıp" ve "etmek" sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş bir birleşik kelimedir. Kayıp ise Arapça kökenli olup "ġayb" sözcüğünden dilimize geçmiştir. Kaybetmek sözcüğü iki farklı anlam taşımaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kaybetmek sözcüğünün anlamı şudur:

  • Yitirmek
  • Yenik düşmek, yenilmek

Kaybetmekle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Savaşı kaybeden Almanlar, ülkeyi terk etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
  • Ben hayat oyununu kaybetmiş zavallı bir insandım.
  • Yılar önce kaybettiğim kitabımı dün tesadüf eseri bodrumda buldum.
  • Yaşlı kadın yıllar önce pazarda kaybettiği oğlunu televizyon programı sayesinde bulabildi.
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Kaybetmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kaybetmek sözcüğü iki farklı anlama gelmektedir. Bundan dolayı cümlenin anlamına bakıp ona göre kaybetmenin eş anlamlısı kelimeyi kullanmak gerekir. Eğer cümlede anlatılmak istenene bakmadan eş anlamlıları kullanmak bir anlatım bozukluğu ortaya çıkarır. Kaybetmek eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Yitirmek
  • Yenilmek
  • Ütülmek
  • Zayi etmek
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Kaybetmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Kaybetmek kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurabiliriz. Kaybetmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Yaşadığım bu olaylar insanlığa karşı tüm umudumu yitirmeme sebep oldu.
  • Zayi ettiğin onca para sana hâlâ bir şey öğretememiş.
  • Bu savaşta yenilen Fransızlar bir süre daha kendilerini toparlayamazlar.
  • Asker sayımızın azlığından dolayı bu savaşta da yenildik.
  • Oyunda ütülenen takımın morali çok bozulmuştu.
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