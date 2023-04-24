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Terzi'den bomba fragman! Çağatay Ulusoy’lu Terzi’nin oyuncuları arasında kimler var kimler

24.04.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağatay Ulusoy’un merakla beklenen yeni dizisi Terzi için geri sayım başladı. Netflix’te izleyici karşısına çıkacak olan Terzi’nin fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanına Peyami karakterine hayat veren Ulusoy'un Şifanur Gül ile yakınlaşması damga vurdu.

Terzi'den bomba fragman! Çağatay Ulusoy’lu Terzi’nin oyuncuları arasında kimler var kimler

Yeni dizi Terzi'nin fragmanı yayınlandı. Cem Karcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Terzi dizisinin kadrosunda Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Şifanur Gül gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizide Peyami ve en yakın arkadaşı Dimitri ve Firuze arasında yaşananlar anlatılacak.

TERZİ DİZİSİNİN KONUSU

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

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OYUNCULARI ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER

Terzi dizisinin oyuncuları arasında Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Şifanur Gül, Olgun Şimşek, Ece Sükan, Lila Gürmen, Vedat Erincin, Celile Toyon, Engin Şenkan ve Evrim Alasya yer alıyor.

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Cem Karcı’nın yönettiği, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizide Peyami karakterine Çağatay Ulusoy hayat veriyor.
Dizi 2 Mayıs tarihinde Netflix’te izleyici karşısına çıkacak.

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