Netflix yapımı Terzi dizisinin ilk sezonunda yer alan 7 bölüm yayınlandı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Terzi'nin birkaç sezon sürmesi bekleniyor. Terzi, yeteneğini büyükbabasından miras alan genç ve başarılı terzi Peyami'nin hikâyesini anlatıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyalanan dizi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, Terzi dizisi kimin hayatı, uyarlama mı? Terzi nereden izlenir, Netflix'te yayında mı? İşte tüm detaylar...

TERZİ DİZİSİ KİMİN HAYATI, UYARLAMA MI?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyalanan Terzi dizisinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaristliğini ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı üstlendi.

Terzi dizisinde, yeteneğini büyükbabasından miras alan terzi Peyami'nin hayatı işleniyor. Peyami, dedesinin ölümünden sonra sır gibi sakladığı akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenmek zorunda kalır. En büyük sırrını İstanbul'daki hayatının tam merkezine yerleştirir.

Esvet ise istismar edildiği ilişkiden kaçmak ister. Kendi sırlarıyla Peyami'nin ve Mustafa'nın hayatına girer.

TERZİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ:

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya

Zeynep Tarhan

Murat Kılıç

Celile Toyon

Vedat Erinci

Lila Gürmen

