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Tescilli Diyarbakır ciğerinin Ramazan ayında iştah kabartan yükselişi

İHA İHA
20.03.2024 11:19
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Diyarbakır’ın en önemli lezzetleri arasında yerini alan ve her kesimin damak tadına hitap eden tescilli ciğer kebabı, kentte Ramazan ayında özellikle ocakbaşında en çok tüketilen yemeğin başında geliyor.

Ciğerciler, iftar vaktinde günde yaklaşık 500 kilogram ciğer satışı gerçekleştiriyor.

Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Diyarbakır’ın tescilli ciğer kebabı, iftar vaktinde de vatandaşların vazgeçilmezi oluyor. Ocakbaşında tüketilen ciğer, yiyenlerin damaklarında unutulmayacak bir haz bırakıyor.

Ciğer ustası Onur Erdin, ciğer kebabının, Diyarbakır’ın Ramazan ayında da vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Ramazan ayında günde yaklaşık 500 kilogram ciğer satışı gerçekleştirdiklerini ve doluluk oranlarının yüzde 100 olduğunu dile getiren Erdin, “Ramazan ayında iftara yaklaşık yarım saat kala hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Diyarbakır deyince de insanın aklına tabi ki ciğer geliyor. Ciğer de Ramazan ayında sofralarımızdan vazgeçilmezlerden bir yemek çeşididir. İftar için iş yerimize rezervasyon yapanlar çok oluyor. Ciğer lezzetine alışık olanlar Ramazan ayında da vazgeçmez. Bunun yanı sıra ızgara çeşitlerine de rağbet çok oluyor. Günde yaklaşık 500 kiloya yakın sadece ciğer satışı gerçekleştiriyoruz. Evlere de pek nadir servis oluyor. Çünkü vatandaşın çoğu ocakbaşında o lezzeti tatmak istiyor. Bir de ciğerin sıcak sıcak yenilmesi gerekiyor” dedi.

İftarını ciğer kebabıyla açmak isteyen vatandaşlardan Sevgi Yalçın, şunları kaydetti:

“İftarımızı tescilli ciğerimizle açmak için öncesinden rezervasyon yaptırdık. Ocakbaşında ciğer yemek tabiki de daha bir zevkli oluyor. Özellikle o ciğer kokusu iştah açıyor. Ciğerimizi bir de biberle birleştirirsek daha bir tescilli oluyor.”

Mehmet Keskin ise, ocakbaşında tüketilen ciğerin daha bir lezzetli olduğunu ifade ederek, “Ramazan ayında ailece iftarımızı ciğerle açalım dedik. Maksadımız güzel bir günde ocakbaşında iftarımızı açmak. Tescilli ciğerimiz damak tadımızın vazgeçilmezi” diye konuştu.

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