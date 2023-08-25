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  4. Tescilli güzel Demet Şener 'Estetiklisin' yorumlarına dayanamadı! Çocukluk fotoğrafı ile yanıt verdi

Tescilli güzel Demet Şener 'Estetiklisin' yorumlarına dayanamadı! Çocukluk fotoğrafı ile yanıt verdi

25.08.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1995 yılında Miss Turkey'de birinci seçilen tescilli güzel Demet Şener, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Yüzde 99 orijinalim' diyen Demet Şener, kendisine inanmayan takipçilerine çocukluk fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

1995 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen ve hayatı bir gecede değişen Demet Şener, estetik iddialarına dayanamadı ve çocukluk fotoğrafı ile yanıt verdi.

Şener, paylaştığı fotoğrafa "Hala inanmak istemese de bazıları, sadece dudaklarımda dolgu var. Burnum, çenem, elmacık kemiklerime hiç dokundurmadım." notunu düştü.

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Geçen yıllarda podyumların tozunu attıran Demet Şener yıllara meydan okuyan fiziğiyle övgüleri toplamaya devam ediyor. 46 yaşında 2 çocuk annesi Demet Şener'in sosyal medya paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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"YÜZDE 99 ORİJİNALİM"

Geçtiğimiz gün estetik açıklaması yapan Demet Şener "Ufak tefek dokunuşlar yaptırdım. Radikal estetik için henüz erken. Bu yüzden yüzde 99 orijinalim" demişti.

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