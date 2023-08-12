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Tescilli güzel Ecem Çırpan ile Lider Şahin denizin ortasında aşka geldi! Tatil paylaşımına beğeni yağdı

12.08.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015'te düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Ecem Çırpan ile Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin bir süredir birliktelik yaşıyor. Şimdilerde tatilin tadını çıkaran ünlü çift denizin ortasında aşka geldi. Ecem Çırpan'ın sevgilisi ile tatil paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yaklaşık iki yıldır Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile birliktelik yaşıyor. Mutlu ilişkilerini sürdüren çift, şimdilerde birlikte tatilin tadını çıkarıyor.

Bir hayli neşeli oldukları görülen Ecem Çırpan ile Lider Şahin, denizin ortasında aşka geldi. Tescilli güzel Ecem Çırpan sevgilisi ile aşk dolu karelerini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Ecem Çırpan 1

Ecem Çırpan'ın gönderisine kayıtsız kalamayan Şahin ise;'Aşk ateş olmuş şarabımda, saçların sarhoş' sözlerini not düşü.

Ecem Çırpan 2

Ünlü çiftin gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı. Ecem Çırpan'ın gönderisinin altına; 'Çok güzelsiniz', 'Favori çiftsiniz', 'Çok tatlısınız', 'Çok yakışıyorsunuz' gibi yorumlar yapıldı.

Ecem Çırpan 3

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Selami Şahin Lider Şahin Ecem Çırpan Miss Turkey ecem miss turkey 2015

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