Tescilli güzel Ecem Çırpan ile Lider Şahin denizin ortasında aşka geldi! Tatil paylaşımına beğeni yağdı

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, yaklaşık iki yıldır Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile birliktelik yaşıyor. Mutlu ilişkilerini sürdüren çift, şimdilerde birlikte tatilin tadını çıkarıyor.

Bir hayli neşeli oldukları görülen Ecem Çırpan ile Lider Şahin, denizin ortasında aşka geldi. Tescilli güzel Ecem Çırpan sevgilisi ile aşk dolu karelerini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Ecem Çırpan'ın gönderisine kayıtsız kalamayan Şahin ise;'Aşk ateş olmuş şarabımda, saçların sarhoş' sözlerini not düşü.

Ünlü çiftin gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı. Ecem Çırpan'ın gönderisinin altına; 'Çok güzelsiniz', 'Favori çiftsiniz', 'Çok tatlısınız', 'Çok yakışıyorsunuz' gibi yorumlar yapıldı.





