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  4. Teşekkürler Filenin Sultanları! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya mağlup oldu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 4. tamamladı

Teşekkürler Filenin Sultanları! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya mağlup oldu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 4. tamamladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.08.2024 19:58
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Son dakika... A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'ün bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla karşı karşıya geldik, Filenin Sultanları rakibine 3-1 mağlup olarak Paris Olimpiyatları'nı 4. tamamladı. İşte detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nının bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla karşı karşıya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadelenin ilk setini Brezilya 25-21 kazandı.

DURUM 2-1'E GELDİ

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Brezilya ikinci sette de millilerimizi 27-25 mağlup ederken setlerde 2-0 öne geçti. Filenin Sultanları üçüncü sette rakibini 25-22 mağlup ederek durumu 2-1'e getirdi.

4'NCÜ OLARAK VEDA ETTİK

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Dördüncü sette de 25-15'lik skorla kazanan Brezilya olurken mücadele 3-1 Brezilya'nın üstünlüğü ile tamamlandı ve milliler Paris Olimpiyatları'nı 4. olarak tamamlayarak olimpiyatlara veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında da Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

KAZANSAYDIK...

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Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecekti.

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