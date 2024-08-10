Teşekkürler Filenin Sultanları! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya mağlup oldu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 4. tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nının bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla karşı karşıya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadelenin ilk setini Brezilya 25-21 kazandı.

DURUM 2-1'E GELDİ

Brezilya ikinci sette de millilerimizi 27-25 mağlup ederken setlerde 2-0 öne geçti. Filenin Sultanları üçüncü sette rakibini 25-22 mağlup ederek durumu 2-1'e getirdi.

4'NCÜ OLARAK VEDA ETTİK

Dördüncü sette de 25-15'lik skorla kazanan Brezilya olurken mücadele 3-1 Brezilya'nın üstünlüğü ile tamamlandı ve milliler Paris Olimpiyatları'nı 4. olarak tamamlayarak olimpiyatlara veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında da Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

KAZANSAYDIK...

Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecekti.