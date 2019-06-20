Mynet Trend

Teşhis konulamıyor! Durdurulamıyor, durmadan büyüyor!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

Tayland'da yaşayan bir kadın oldukça ilginç bir tıbbi vaka ile mücadele ediyor. 46 yaşındaki kadının göğüsleri devamlı büyüyor.

Teşhis konulamıyor! Durdurulamıyor, durmadan büyüyor!

Lamphrai Srinuan isimli kadının derdine hekimler çare bulabilmiş değil. Son üç yıldır kontrolsüzce büyüyen göğüsleri nedeniyle yürüyemiyor dahi.

Göğüslerinin ağırlığı nedeniyle omurga, omuz ve sırt ağrısı çeken zavallı kadın bu yılın başına kadar idare edebildiğini aktarıyor.

1_PAY-NEWSLINK6662714_99335

İki ay önce eşi tarafından hastaneye kaldırılan kadının sıkıntısı karşısında doktorlar da çaresiz kalmış durumda. Yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir tümör yapısı bulunmayan göğüsler büyümeye devam ediyor.

0_PAY-NEWSLINK6662779235004

Srinuan "Diz kemiğim ağırlık nedeniyle zaten tükenmiş durumda. sol bacağım tutmuyor desem yeri. Yürüdüğüm her an göğüslerin sanki beni eziyor gibi hissediyorum.

Zavallı kadının Tayland'da hastalığına henüz teşhis konulamasa da kadının fotoğraflarını gören deniz aşırı uzmanlar kadının meme hipertropisinden müzdarip olduğu kanısında.

Nedensiz kontrol edilemez bir büyümeye neden olan hastalık genelde iki memeyi etkilerken bazen tek memeyi etkiliyor.

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntüSırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
Yavru serçeler için seferber oldularYavru serçeler için seferber oldular
Engelli gence polislerden sürprizEngelli gence polislerden sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TAYLAND meme göğüs Srinuan

En Çok Okunan Trend Haberler

25 yıldır böylesi görülmemişti! 'En kralını bulduk'

25 yıldır böylesi görülmemişti! 'En kralını bulduk'

Aşiret düğününde takı takma yarışına girdiler

Aşiret düğününde takı takma yarışına girdiler

Sır gibi sakladığı oğlu büyüdü!

Sır gibi sakladığı oğlu büyüdü!

İstanbul'daki fuhuş baskınında şok görüntü!

İstanbul'daki fuhuş baskınında şok görüntü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bunun bir de erkeklerde testis büyümesi olanı var. Allah korusun ya. :(
granulomatoz mastit
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da güpegündüz bıçaklı saldırı kamerada

Güpegündüz dehşet! Defalarca...

Mısır: Erdoğan'ın sorumsuz açıklamalarını kınıyoruz

Mısır: Erdoğan'ın sorumsuz açıklamalarını kınıyoruz

Şile'de korkutan hortum kamerada

Bir anda ortaya çıktı

Bunun da meraklısı var! Hostesler giydikleri külotlu çorapları internette satıyor

Hostesler giydikleri külotlu çorapları internette satıyor

Yuvadan düşen yavru serçeler için seferber oldular

Yavru serçeler için seferber oldular

Polislerden engelli gence doğum günü sürprizi

Engelli gence polislerden sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.