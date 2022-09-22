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TESK Başkanı Palandöken: "Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak"

22.09.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TESK Başkanı Palandöken: "Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faizlerdeki düşüşün piyasalara da olumlu yansıyacağını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Palandöken, "Faizlerin 100 baz puan düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacaktır. Faiz indirimiyle kredi maliyetlerinin yükselmesi engellenecek, piyasalara güven gelecektir. Dolayısıyla fiyatlarda da bir gerileme sağlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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