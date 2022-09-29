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TESK Genel Başkanı Palandöken, konfederasyonun 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu:

29.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İş yerlerinde çok yüksek oranlarda kira artışları isteniyor, bu durum enflasyona etki ediyor. Ufak bir düzeltmeyle piyasa rahatlar"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş yerleri için de kira artışlarına sınır getirilmesi gerektiğini belirterek, "İş yerlerinde çok yüksek oranlarda kira artışları isteniyor, bu durum enflasyona etki ediyor. Ufak bir düzeltmeyle piyasa rahatlar." dedi.

Palandöken, TESK'in Grand Ankara Otel'de düzenlenen 21'inci Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, esnafların her zaman yanında olduğunu söyledi.

Esnafın elektrik faturalarının düşürülmesinin ekonomiye faydasına değinen Palandöken, bu konuda adım atılması talebinde bulundu.

Palandöken, Kovid-19 salgını sürecinde kamu bankaları sayesinde esnafın ayakta kaldığını anımsatarak, "Esnaf, 9 bin gün çalışmayla emekli olurken yanında çalışan 7 bin 200 günde emekli oluyor ve esnafın emekli maaşından fazlasını, emekli olunca aylık alıyor. Asgari ücretin altında emekli maaşının mümkün olmadığını belirttim. Öte yandan iş yerini kapatmadan emekli olmanın da önü açılmalı." diye konuştu.

- Kamu bankalarından kredi artırımı talebi

Ticari taşıtlar için de bir kereye mahsus yeniden ÖTV'siz satış imkanı sunulması talebini yineleyen Palandöken, yeni nesil araçlar sayesinde yakıt masraflarının azalmasıyla ekonomiye de katkı sağlanacağını bildirdi.

Palandöken, iş yeri kira artışlarına da yüzde 25'lik sınırlama getirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İş yerlerinde çok yüksek oranlarda kira artışları isteniyor, bu durum enflasyona etki ediyor. Ufak bir düzeltmeyle piyasa rahatlar. Öte yandan ticari taşıtlar için uygun fiyatlı yakıt yahut KDV'siz onarım hizmeti verilmesiyle esnaf rahatlar."

Kamu bankalarının kredi miktarlarını 350 bin liradan en az 500 bin liraya çıkarmasıyla ekonominin de canlanacağını vurgulayan Palandöken, "İş yeri alımı için kredileri de 1,5 milyon liraya çıkarsanız çok iyi olur." ifadesini kullandı. Taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileten Palandöken, 10 isteklerinden 9'unun kabul gördüğünü de sözlerine ekledi.

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