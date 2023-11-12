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TEŞKİLAT 83. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE! Teşkilat bugün var mı, saat kaçta? Son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

12.11.2023 19:39 | Son Güncelleme:
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Teşkilat 83. bölüm dizinin izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor. TRT 1'in büyük merakla izlenen dizisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılarını konu alıyor. Son olarak kadroya Aybüke Pusat, İlker Kızmaz ve Sarp Levendoğlu'nun katılmasıyla dizinin yeni bölümü ve 'Teşkilat bugün var mı, Teşkilat saat kaçta, ne zaman başlıyor? ' sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Teşkilat bugün var mı, saat kaçta? İşte Teşkilat 83. bölüm izle ekranı ve son bölüm özeti ile TRT 1 yayın akışı

Teşkilat dizisinin yeni bölümü yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz, Cengiz Bozkurt, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran dizi için 'Teşkilat saat kaçta başlayacak?' ekranı sorgulanıyor. Son bölümde ailesinin ve sevdiklerinin ölü bildiği Ömer, Zehra'yı bulmak için yollar aramıştı. Teşkilat saat kaçta başlayacak merak edildi. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, bu akşam 83. bölümü ile ekrana gelecek. Dizi saat 20.00'de başlayacak. Teşkilat dizisi her hafta pazar günü saat 20.00'de başlıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Neslihan'ın davete gelişi ekibi beklenmedik duruma ve duygulara sürüklese de Ömer profesyonelliği ile her şeyi kontrol altına alır. Ablasından dolayı ekibin içinde bu durum yüzünden en çok zorlanan kişi Cihangir olur. Fakat hem o, hem ekibin diğer üyeleri Ömer'in liderliğinde sahada duygularını kontrol etmeyi öğreneceklerdir. Gökhan, Neslihan'ı Milorad ile karşı karşıya getirmeye çalışırken aynı zamanda da Neslihan'a karşı düşünceli tavrını sürdürmektedir. Gökhan'ın oyunlarına kanmayan Ömer ise ne olursa olsun onun gerçek kimliğini önce Neslihan'a sonra da bütün dünyaya ispatlama peşindedir.

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TEŞKİLAT 83. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE!

Ekibin sızdığı ev Horus'un emriyle patlamaya hazırdır. Gökhan'ın hain planıysa bu patlamanın Neslihan'ın elinden gerçekleşmesi olsa da Ömer telefon aramasıyla patlama olacağını anlar. Ömer içerde tek başına mücadele etmek zorunda kalırken ekibin geri kalanı da dışarda ondan bir işaret beklemektedir. Hem Gökhan hem de şirket ile ilgili belgelere ulaşmaya çalışan Ömer ve ekip çiftlik evinde düşmanlarla kozlarını paylaşırlar. Düşmanın bu seferki hedefiyse Ömer'i geçmiş ile bir kez daha karşı karşıya getirecektir.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 Beni Böyle Sev
08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:10 Kendi Düşen Ağlamaz
17:45 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:50 3’te 3
01:10 Kod Adı Kırlangıç
02:40 Alparslan: Büyük Selçuklu


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