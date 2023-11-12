TEŞKİLAT 83. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE! Teşkilat bugün var mı, saat kaçta? Son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

Teşkilat dizisinin yeni bölümü yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz, Cengiz Bozkurt, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran dizi için 'Teşkilat saat kaçta başlayacak?' ekranı sorgulanıyor. Son bölümde ailesinin ve sevdiklerinin ölü bildiği Ömer, Zehra'yı bulmak için yollar aramıştı. Teşkilat saat kaçta başlayacak merak edildi. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, bu akşam 83. bölümü ile ekrana gelecek. Dizi saat 20.00'de başlayacak. Teşkilat dizisi her hafta pazar günü saat 20.00'de başlıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Neslihan'ın davete gelişi ekibi beklenmedik duruma ve duygulara sürüklese de Ömer profesyonelliği ile her şeyi kontrol altına alır. Ablasından dolayı ekibin içinde bu durum yüzünden en çok zorlanan kişi Cihangir olur. Fakat hem o, hem ekibin diğer üyeleri Ömer'in liderliğinde sahada duygularını kontrol etmeyi öğreneceklerdir. Gökhan, Neslihan'ı Milorad ile karşı karşıya getirmeye çalışırken aynı zamanda da Neslihan'a karşı düşünceli tavrını sürdürmektedir. Gökhan'ın oyunlarına kanmayan Ömer ise ne olursa olsun onun gerçek kimliğini önce Neslihan'a sonra da bütün dünyaya ispatlama peşindedir.

TEŞKİLAT 83. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE!

Ekibin sızdığı ev Horus'un emriyle patlamaya hazırdır. Gökhan'ın hain planıysa bu patlamanın Neslihan'ın elinden gerçekleşmesi olsa da Ömer telefon aramasıyla patlama olacağını anlar. Ömer içerde tek başına mücadele etmek zorunda kalırken ekibin geri kalanı da dışarda ondan bir işaret beklemektedir. Hem Gökhan hem de şirket ile ilgili belgelere ulaşmaya çalışan Ömer ve ekip çiftlik evinde düşmanlarla kozlarını paylaşırlar. Düşmanın bu seferki hedefiyse Ömer'i geçmiş ile bir kez daha karşı karşıya getirecektir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 Beni Böyle Sev

08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:10 Kendi Düşen Ağlamaz

17:45 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:50 3’te 3

01:10 Kod Adı Kırlangıç

02:40 Alparslan: Büyük Selçuklu







