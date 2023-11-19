TEŞKİLAT 84. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE! Teşkilat bugün var mı, saat kaçta? Son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

Teşkilat dizisinin yeni bölümü yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz, Cengiz Bozkurt, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran dizi için 'Teşkilat saat kaçta başlayacak?' ekranı sorgulanıyor. Son bölümde ailesinin ve sevdiklerinin ölü bildiği Ömer, Zehra'yı bulmak için yollar aramıştı. Teşkilat saat kaçta başlayacak merak edildi. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın 84. bölümü bilgileri...

TEŞKİLAT BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, bu akşam 83. bölümü ile ekrana gelecek. Dizi saat 20.00'de başlayacak. Teşkilat dizisi her hafta pazar günü saat 20.00'de başlıyor.

TEŞKİLAT 83. BÖLÜM ÖZETİ

Ekibin sızdığı ev Horus'un emriyle patlamaya hazırdır. Gökhan'ın hain planıysa bu patlamanın Neslihan'ın elinden gerçekleşmesi olsa da Ömer telefon aramasıyla patlama olacağını anlar. Ömer içerde tek başına mücadele etmek zorunda kalırken ekibin geri kalanı da dışarda ondan bir işaret beklemektedir. Hem Gökhan hem de şirket ile ilgili belgelere ulaşmaya çalışan Ömer ve ekip çiftlik evinde düşmanlarla kozlarını paylaşırlar. Düşmanın bu seferki hedefiyse Ömer'i geçmiş ile bir kez daha karşı karşıya getirecektir.

TEŞKİLAT 84. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE!

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.



TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 Lingo

06:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

10:15 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Enine Boyuna

13:00 Gönül Dağı

17:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3’te 3

01:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye





