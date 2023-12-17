MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. TEŞKİLAT 88. BÖLÜM İZLE! TRT1 Teşkilat dizisi son bölümde ne oldu? İşte yeni bölümde yaşanacaklar!

TEŞKİLAT 88. BÖLÜM İZLE! TRT1 Teşkilat dizisi son bölümde ne oldu? İşte yeni bölümde yaşanacaklar!

17.12.2023 21:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Her pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. Dizi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılarını konu alıyor. Teşkilat dizisinin 88. bölümü 17 Aralık 2023 Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Peki, Teşkilat dizisi son bölümde ne oldu? İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Teşkilat dizisi 88. bölüme dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz, Cengiz Bozkurt, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi ünlü isimlerin yer aldığı Teşkilat diziseverler tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki, Teşkilat yeni bölümde neler olacak, saat kaçta yayınlanacak? İşte 17 Aralık 2023 Pazar TRT 1 yayın akışı...

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat her pazar akşamı TRT 1'de yayınlanıyor. Teşkilat dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

t2

TEŞKİLAT KONUSU

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

t3

TEŞKİLAT'IN YENİ OYUNCULARI

Aybüke Pusat - Neslihan Erdemsoy

Cengiz Bozkurt - Çetin Erdemsoy

Sarp Levendoğlu - İbrahim Karahoca

Tuğçe Açıkgöz - Gizem Kırcalı

İlker Kızmaz - Gökhan Kargı

Selin Genç Sena - Kadroda

Ceyhun Mengiroğlu - Cihangir Erdemsoy

Melisa Akman - Nazlı Hisarca

t4

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat dizisi 87. bölümünde yaşananlar şu şekilde:

Anton’un hain planı ile kapana kısılan ekibin yardımına Ömer yetişmeye çalışır. Düşman zaten tehlikede olan ekibi daha da zor duruma düşürmeye çalışır. Ancak unuttukları şey, karşılarındaki kişinin Ömer Atmaca olduğudur. Ömer, Anton ile sahada kozlarını paylaşırken Skarlet, Çetin’i kullanarak Neslihan’a yakın durmaya çalışır. Şirket planlarının kusursuzluğundan her ne kadar emin olsa da Ömer ve ekibi düşmanların kurduğu oyunu bozacaktır. Bu yolda kendilerini veya birbirlerini feda etmeleri gerekse bile…

t5

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM KONUSU

Teşkilat dizisi 88. bölüm konusu şu şekilde:
Cihangir’in kaçırılmasına rağmen Ömer ve ekip Anton’a boyun eğmez. Neslihan, Skarlet’in anlattıklarıyla darmadağın olur. Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için babasıyla yüzleşir. Çetin artık iyice köşeye sıkışır. Çetin’in suçlamalarının hedefindeki kişi ise Ömer’dir. Ömer hem Cihangir’i kurtarmak hem de İsis’e ulaşmak için elinden geleni yapar. Ekip Ömer’in kurduğu planı kusursuz bir şekilde başarmaya çalışır. Anton ve Skarlet zafer kazandıklarını düşünseler de farkında olmadan kendilerini Ömer’in kurduğu oyunun içinde bulacaktır.

t6

TEŞKİLAT 88. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Teşkilat dizisinin 88. bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1 'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

Teşkilat 1

TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 ARALIK 2023 PAZAR

06:00 Beni Böyle Sev
08:25 Alparslan Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo
14:05 Kendi Düşen Ağlamaz
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3’te 3
01:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03:35 Kendi Düşen Ağlamaz


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Amin Reis'in estetik sonrası hali "Duası kabul olmuş" dedirtti!'Amin Reis'in estetik sonrası hali "Duası kabul olmuş" dedirtti!
YARGI 76. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE! YARGI 76. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE!
Spor salonundan paylaştı! Olay olduSpor salonundan paylaştı! Olay oldu
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 teşkilat Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

AK Parti'den Ankara için ilk resmi aday adayı: Yavaş'a fark atacağız!

AK Parti'den Ankara için ilk resmi aday adayı: Yavaş'a fark atacağız!

''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

'Amin Reis'in estetik sonrası hali "Duası kabul olmuş" dedirtti!

'Amin Reis'in estetik sonrası hali "Duası kabul olmuş" dedirtti!

Türkiye'nin konuştuğu tekel cinayetinde istenilen cezalar belli oldu! Ölenlerden birinin ailesi şikayetinden vazgeçmişti

Türkiye'nin konuştuğu tekel cinayetinde istenilen cezalar belli oldu! Ölenlerden birinin ailesi şikayetinden vazgeçmişti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.