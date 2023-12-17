TEŞKİLAT 88. BÖLÜM İZLE! TRT1 Teşkilat dizisi son bölümde ne oldu? İşte yeni bölümde yaşanacaklar!

Teşkilat dizisi 88. bölüme dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz, Cengiz Bozkurt, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi ünlü isimlerin yer aldığı Teşkilat diziseverler tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki, Teşkilat yeni bölümde neler olacak, saat kaçta yayınlanacak? İşte 17 Aralık 2023 Pazar TRT 1 yayın akışı...

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat her pazar akşamı TRT 1'de yayınlanıyor. Teşkilat dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TEŞKİLAT KONUSU

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT'IN YENİ OYUNCULARI

Aybüke Pusat - Neslihan Erdemsoy

Cengiz Bozkurt - Çetin Erdemsoy

Sarp Levendoğlu - İbrahim Karahoca

Tuğçe Açıkgöz - Gizem Kırcalı

İlker Kızmaz - Gökhan Kargı

Selin Genç Sena - Kadroda

Ceyhun Mengiroğlu - Cihangir Erdemsoy

Melisa Akman - Nazlı Hisarca

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat dizisi 87. bölümünde yaşananlar şu şekilde:

Anton’un hain planı ile kapana kısılan ekibin yardımına Ömer yetişmeye çalışır. Düşman zaten tehlikede olan ekibi daha da zor duruma düşürmeye çalışır. Ancak unuttukları şey, karşılarındaki kişinin Ömer Atmaca olduğudur. Ömer, Anton ile sahada kozlarını paylaşırken Skarlet, Çetin’i kullanarak Neslihan’a yakın durmaya çalışır. Şirket planlarının kusursuzluğundan her ne kadar emin olsa da Ömer ve ekibi düşmanların kurduğu oyunu bozacaktır. Bu yolda kendilerini veya birbirlerini feda etmeleri gerekse bile…

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM KONUSU

Teşkilat dizisi 88. bölüm konusu şu şekilde:

Cihangir’in kaçırılmasına rağmen Ömer ve ekip Anton’a boyun eğmez. Neslihan, Skarlet’in anlattıklarıyla darmadağın olur. Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için babasıyla yüzleşir. Çetin artık iyice köşeye sıkışır. Çetin’in suçlamalarının hedefindeki kişi ise Ömer’dir. Ömer hem Cihangir’i kurtarmak hem de İsis’e ulaşmak için elinden geleni yapar. Ekip Ömer’in kurduğu planı kusursuz bir şekilde başarmaya çalışır. Anton ve Skarlet zafer kazandıklarını düşünseler de farkında olmadan kendilerini Ömer’in kurduğu oyunun içinde bulacaktır.

TEŞKİLAT 88. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Teşkilat dizisinin 88. bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1 'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 ARALIK 2023 PAZAR

06:00 Beni Böyle Sev

08:25 Alparslan Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo

14:05 Kendi Düşen Ağlamaz

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3’te 3

01:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:35 Kendi Düşen Ağlamaz







