TEŞKİLAT 88. BÖLÜM İZLE! TRT1 Teşkilat dizisi son bölümde ne oldu? İşte yeni bölümde yaşanacaklar!

Teşkilat dizisi 88. bölüme dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz, Cengiz Bozkurt, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi ünlü isimlerin yer aldığı Teşkilat diziseverler tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki, Teşkilat yeni bölümde neler olacak, saat kaçta yayınlanacak? İşte 17 Aralık 2023 Pazar TRT 1 yayın akışı...
Teşkilat her pazar akşamı TRT 1'de yayınlanıyor. Teşkilat dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.
Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.
Aybüke Pusat - Neslihan Erdemsoy
Cengiz Bozkurt - Çetin Erdemsoy
Sarp Levendoğlu - İbrahim Karahoca
Tuğçe Açıkgöz - Gizem Kırcalı
İlker Kızmaz - Gökhan Kargı
Selin Genç Sena - Kadroda
Ceyhun Mengiroğlu - Cihangir Erdemsoy
Melisa Akman - Nazlı Hisarca
Teşkilat dizisi 87. bölümünde yaşananlar şu şekilde:
Anton’un hain planı ile kapana kısılan ekibin yardımına Ömer yetişmeye çalışır. Düşman zaten tehlikede olan ekibi daha da zor duruma düşürmeye çalışır. Ancak unuttukları şey, karşılarındaki kişinin Ömer Atmaca olduğudur. Ömer, Anton ile sahada kozlarını paylaşırken Skarlet, Çetin’i kullanarak Neslihan’a yakın durmaya çalışır. Şirket planlarının kusursuzluğundan her ne kadar emin olsa da Ömer ve ekibi düşmanların kurduğu oyunu bozacaktır. Bu yolda kendilerini veya birbirlerini feda etmeleri gerekse bile…
Teşkilat dizisi 88. bölüm konusu şu şekilde:
Cihangir’in kaçırılmasına rağmen Ömer ve ekip Anton’a boyun eğmez. Neslihan, Skarlet’in anlattıklarıyla darmadağın olur. Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için babasıyla yüzleşir. Çetin artık iyice köşeye sıkışır. Çetin’in suçlamalarının hedefindeki kişi ise Ömer’dir. Ömer hem Cihangir’i kurtarmak hem de İsis’e ulaşmak için elinden geleni yapar. Ekip Ömer’in kurduğu planı kusursuz bir şekilde başarmaya çalışır. Anton ve Skarlet zafer kazandıklarını düşünseler de farkında olmadan kendilerini Ömer’in kurduğu oyunun içinde bulacaktır.
Teşkilat dizisinin 88. bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1 'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.
06:00 Beni Böyle Sev
08:25 Alparslan Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo
14:05 Kendi Düşen Ağlamaz
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3’te 3
01:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03:35 Kendi Düşen Ağlamaz