Teşkilat 9. yeni bölüm fragmanı! TRT1 Teşkilat 8. son bölüm özeti

TRT1'in fenomen MİT dizisi Teşkilat'ın geçtiğimiz bölümünde ekip lideri Mete Başkan vurulmuş ve bütün ekip Fadi'nin oyununu bozmak için kuzeninin peşine düşmüştü. Oldukça karmaşık ve zorlu bir operasyon sonrasında Teşkilat, Fadi'nin kuzenini eline geçirdi. Bunu öğrenen Fadi ise hem kuzeninin hem de Zehra ile Serdar'ın Türkiye'ye ulaşmaması için elinden geleni yapmaya karar verdi. TEŞKİLAT 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI 1. FRAGMAN 2. FRAGMAN TEŞKİLAT 9. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? TEŞKİLAT 9. BÖLÜM ÖZET Kasım Firavi'nin takasının sonrasında havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. İrtifa kaybı üzerine uçakta büyük bir panik yaşanır ve Yunanistan'a zorunlu iniş yapılır. Bu olay krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım'ın Yunanistan'a giriş yasağı bulunmaktadır. Diğer tarafta ekibin diğer üyeleri Ceren'i takip ederken fotoğrafları çekilir. Serdar ve Zehra, Kasım ile birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar hava limanındaki otelde kalmaya karar verirler. Kuzeni Kasım'ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi ise tam bir hayal kırıklığına uğrar. Kasım'ın Türkiye'ye götürülmesini engellemek için Yunanistan'daki dostu Stefanos'tan yardım ister.

Ekip, fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâh içinde sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren'in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren'e yeni görevini ileterek Serdar'ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister. Uçaktaki arızanın sabotaj kaynaklı olduğunun kesinleşmesi sonrasında Fadi'nin peşlerinde olduğunu fark eden Serdar ve Zehra, ülkeyi bir an önce terk etmeleri gerektiğine karar verirler. Stefanos'un adamlarıyla birlikte otele gelmesiyle Yunanistan'dan çıkmak için zorlu bir kaçış planı uygulamaya konur. TEŞKİLAT 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? TEŞKİLAT 8. BÖLÜM ÖZET Teşkilat'ın 8. bölümünde Mete Başkan'ın vurulmuş olması bütün ekibi derinden sarsarken yeni yaşanacak gelişmeler de izleyiciler tarafından büyük bir merak ile izlendi. Drone saldırısı ile vurulan Mete Başkan, acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Durumu çok kritik olduğundan hemen ameliyata alındı ve hayati tehlike devam etti. Diğer yandan tüm çabalarına rağmen yapılan saldırıyı engelleyemeyen Serdar ise olayın şokunu henüz üzerinden atamadı. Özellikle neler yaşandığını tam olarak kavrayamayan Serdar, bu durumda neler yapacağını tam olarak bilemedi.