Teşkilat Ceren öldü mü? Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu diziden çıktı mı? Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu evli mi?

Teşkilat dizisi her hafta merakla izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Teşkilat dizisinde Ceren karakteri yani Ezgi Eyüboğlu, son bölümde izleyenleri şaşırttı. Halit Başkan ile baba kız olduklarını öğrenmesinden sonra Yıldırım'ın tuzağına düşen Ceren, canlı bomba olarak Halit'in karşısına çıktı. İzleyiciler, bu sahne ile duygusal anlara şahit oldu. Halit'in silahından çıkan kurşun Ceren'i öldürüyor mu? herkes bu sorunun cevabını aramaya başladı. İşte Teşkilat Ceren'e dair merak edilen detaylar...

TEŞKİLAT DİZİSİ CEREN ÖLDÜ MÜ?

Yaşanacak son ayrılık dizinin hayranlarını üzecek. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın vedasının ardından güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu da Teşkilat dizisine veda ediyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak 44. bölümünde Halit Başkan'ın kızı olduğu ortaya çıkan Ceren karakteri babasının silahından çıkan kurşunlarla yaşama veda ediyor.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okurken üniversitenin tiyatro kulübüne üye oldu. Oyunculukla ilk kez bu şekilde tanıştı. Oyuncu olmak için Erberk Ajans'a kaydoldu. İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans yaparken oyunculuğa 2010 yılında başladı. Önce birkaç reklam filminde oynadı.

EZGİ EYÜBOĞLU EVLİ Mİ?

Ezgi Eyüboğlu 2013 yılında dizi setinde tanıştığı oyuncu Kaan Yıldırım ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. İkili, 2019 yılında ayrıldı. Daha sonra Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile beraberliğe başladı. Çiftin evlenmesi beklenirken, Eyüboğlu ve Engin 1.5 yılın ardından ilişkilerini sonlandırdı. Kısa zaman önce biten ilişkiden sonra Oğulcan Engin'in Instagram fenomeni Ala Tokel ile birlikte oludğu iddia edildi.

EZGİ EYÜBOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2007 Senin Uğruna

2008 Arka Sokaklar

2011 Kalbim Seni Seçti -Derin

2011 Muhteşem Yüzyıl -Aybige

2012 Sudan Bıkmış Balıklar -Zeynep

2013-2014 İntikam -Cemre Arsoy

2014 Yasak Asude -(Nazım Bey’in Kızı)

2014 Ulan İstanbul -Ada Akça

2015 Adı Mutluluk -Kumsal Güçlü

2017 Payitaht Abdulhamit -Melike

