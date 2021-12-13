Teşkilat dizisi 26. son bölüme damga vuran Tövbekar sahnesi! Cezaevinde düşmanlarına meydan okudu

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisİ 12 Aralık Pazar akşamı 26. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

TÖVBEKAR CEZAEVİNDE!

Dizinin sevilen karakterlerinden olan, Hakan Boyav'ın canlandırdığı Tövbekar ise, MİT elemanı Hakkı Dayı'nın cezaevine giren oğlu Barış'ı korumak için harekete geçti. Cezaevine giren Tövbekar, Barış'ı öldürmek isteyenlerin karşısına çıktı. Avluda düşmanlarıyla karşılaşan Tövbekar, kendisine savrulan bıçağı eliyle tutarak herkesi şoke etti.

SERDAR VE ZEHRA SALDIRIYI ÖNLEYEBİLECEK Mİ?

Yıldırım'ın plandığı terör saldırılarından çok sayıda kişi hayatını kaybetti. MİT'in özel ekibi ise bu saldırıları engellemeye çalıştı. Final sahnesinde ise teröristler çok sayıda vatandaşı havaalanında rehin aldı. Serdar ve Zehra ise korkunç saldırı durdurabilmek için harekete geçti.



TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Libya’da sağlanan büyük başarının ardından Ankara’ya dönen ekibi yeni bir sürpriz beklemektedir. Yıldırım’ın yeni hamlesi hem Nemesis’in ilk adımı hem de ekip için zorlu olayların başlangıcı olacaktır.

Yıldırım’a karşı büyük bir adım atan ekip kendilerini tüm ülkeyi etkileyecek olaylar silsilesinin içinde bulur. Yıldırım büyük planı için ülkeyi kaosa sürükleyecek düğmeye basar.



Tüm bu sürecin içinde Serdar bir anda ortadan kaybolur. Serdar’ın geri dönebilmek için zorlu yolları aşması ve tüm ekibin de başarılı olmaktan başka çaresi yoktur.



