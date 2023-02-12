Teşkilat dizisi bugün var mı yok mu? Teşkilat dizisinin yeni bölümü ne zaman? 12 Şubat TRT 1 yayın akışı

Teşkilat dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. 12 Şubat TRT 1 yayın akışında 20.00'da 'Ana Haber' yer aldı. Dizinin son bölümünde, operasyonları başarılı sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra'nın düşmanlarıyla çatışması yer aldı. Peki Teşkilat dizisinin yeni bölümü ne zaman? 12 Şubat TRT 1 yayın akışı...

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Teşkilat dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Kahramanmaraş'taki büyük depremin ardından kanallar, program ve dizilerini iptal etti.

12 ŞUBAT 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

04.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

20:00 Ana Haber

21:30 TRT Haber Ortak Yayını

05:30 Kapanış

