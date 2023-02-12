Teşkilat dizisi bugün var mı yok mu? Teşkilat dizisinin yeni bölümü ne zaman? 12 Şubat TRT 1 yayın akışı

Teşkilat dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. 12 Şubat TRT 1 yayın akışında 20.00'da 'Ana Haber' yer aldı. Dizinin son bölümünde, operasyonları başarılı sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra'nın düşmanlarıyla çatışması yer aldı. Peki Teşkilat dizisinin yeni bölümü ne zaman? 12 Şubat TRT 1 yayın akışı...
Teşkilat dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Kahramanmaraş'taki büyük depremin ardından kanallar, program ve dizilerini iptal etti.
04.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
20:00 Ana Haber
21:30 TRT Haber Ortak Yayını
05:30 Kapanış