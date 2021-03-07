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Teşkilat dizisi Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar biyografisi

07.03.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Teşkilat dizisi Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar biyografisi

7 Mart 2021 Pazar akşamı ekrana gelecek olan ve TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat dizisi, dizi severler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Teşkilat dizisinde "Pınar" karakteriyle yer alacak olan Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler boy, kilo ve Ezgi Şenler oynadığı diziler nedir? İşte tüm detaylar...

7 Mart 2021 itibariyle TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat dizisi henüz başlamadan izleyicilerin yoğun ilgisine maruz kalmış durumda. Daha önce pek çok farklı dizide boy gösteren sevilen oyuncu Ezgi Şenler, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Teşkilat dizisinde rol alan Ezgi Şenler kimdir, "Pınar" karakterini canlandıran Ezgi Şenler boy ve kilosu kaç, Ezgi Şenler oynadığı diziler neler ve kaç yaşında gibi sorular ve cevapları...

EZGİ ŞENLER KİMDİR? EZGİ ŞENLER KAÇ YAŞINDA?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlayan oyuncu 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'nde iki sene eğitim aldı.

EZGİ ŞENLER OYNADIĞI DİZİLER

Henüz 11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazandı. 2016 senesinde Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra yine Çatı Katı Aşk dizisi ile ekranlarda boy gösterdi.

2021- Teşkilat ( Pınar) (TV Dizisi)

2019 – Canevim (Müjgan Haksever) (TV Dizisi)

2018 – Nefes Nefese (Mercan) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Aslı) (TV Dizisi)

EZGİ ŞENLER BOY, EZGİ ŞENLER KAÇ YAŞINDA?

Ezgi Şenler, şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat veriyor. Şenler 55 kilo,1,68 metre boyunda ve Kova burcudur.

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TRT 1 Ezgi Şenler
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