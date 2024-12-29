Teşkilat dizisinde ayrılık! O oyuncu diziye veda ediyor...

Tolga Sarıtaş (Altay), Aybüke Pusat (Neslihan), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut), Tuvana Türkay (Kate), Murat Aygen (Tufan), Ushan Çakır’ın (Makinist) rol aldığı TRT'nin fenomen dizisi Teşkilat, 5 sezondur seyirciyle buluşuyor.

Yeni sezonla birlikte dizide ayrılıklar yaşanırken yeni karakterler de projeye dahil olmuştu. Şimdi ise Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Teşkilat'a veda ediyor.

O OYUNCU AYRILIYOR!

Sevilen diziye yeni sezonda Sedat karakteriyle dahil olan Eren Hacısalihoğlu veda edecek. Öte yandan Altuntaş'ın haberine göre Teşkilat'a yeni yılda Erkan Petekkaya “Ejder” rolüyle konuk olacak ve dizide yeni ayrılıklar yaşanacak.