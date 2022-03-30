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Teşkilat dizisinin Mete Başkan'ı Mesut Akusta'dan veda paylaşımı

30.03.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Teşkilat'ta MİT yöneticisi Mete Başkan'ı canlandıran Mesut Akusta veda etti. Mesut Akusta, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Teşkilat dizisinin Mete Başkan'ı Mesut Akusta'dan veda paylaşımı

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ta Mete Başkan öldü.

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Usta oyuncu Mesut Akusta ise diziye veda etti. Akusta sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan oyuncu, birlikte çalıştığı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

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"YENİ PROJELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Diziye veda eden usta oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Başından sonuna kadar çok severek yer aldığım Teşkilat dizi projesinde birlikte çalışma fırsatı bulduğum; dizimizin yaratıcıları yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'a yapım aşamasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, yönetmenlerimize, senaristlerimize, aynı seti paylaşmaktan heyecan duyduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bu çalışmamızı karşılıksız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yeni projelerde görüşmek üzere" dedi.

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Dizinin diğer başrolü Deniz Baysal Yurtçu da Akusta'nın paylaşımına "Canım başkanım. Seni çok seviyorum Mesut abim. Tekrar tekrar çalışmak üzere" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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