Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu havuz kenarından poz verdi! "Ateş gibisin"

Oyuncu kimliğiyle tanınan Ezgi Eyüboğlu sıcak havanın tadını çıkardı. Havuz başından poz veren 34 yaşındaki ünlü oyuncu o pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

MAYOLU POZ VERDİ

Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk, Yasak, Teşkilat gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu, sosyal medya pozlarıyla konuşuluyor.

Sıcak havalardan bunalan Eyüboğlu tatil molası verdi.

Havuz başından mayolu poz verdi.

O poza takipçileri, "Ateş gibisin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Ezgi Eyüboğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kaldı.





