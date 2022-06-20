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  4. Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu havuz kenarından poz verdi! "Ateş gibisin"

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu havuz kenarından poz verdi! "Ateş gibisin"

20.06.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından biri olan Ezgi Eyüboğlu son zamanlarda Instagram pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor. En son, Teşkilat dizisindeki Ceren karakteriyle seyircilerle buluşan Ezgi Eyüboğlu mayolu poz verdi.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu havuz kenarından poz verdi! "Ateş gibisin"

Oyuncu kimliğiyle tanınan Ezgi Eyüboğlu sıcak havanın tadını çıkardı. Havuz başından poz veren 34 yaşındaki ünlü oyuncu o pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

MAYOLU POZ VERDİ

Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk, Yasak, Teşkilat gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu, sosyal medya pozlarıyla konuşuluyor.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu havuz kenarından poz verdi!

Sıcak havalardan bunalan Eyüboğlu tatil molası verdi.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu havuz kenarından poz verdi!

Havuz başından mayolu poz verdi.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu havuz kenarından poz verdi!

O poza takipçileri, "Ateş gibisin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu havuz kenarından poz verdi!

Ezgi Eyüboğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kaldı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu havuz kenarından poz verdi!

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu havuz kenarından poz verdi!

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu havuz kenarından poz verdi!

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu havuz kenarından poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım Teşkilat dizisi
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