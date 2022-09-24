Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı!

Oyunculuk kariyeriyle ön plana çıkan Ezgi Eyüboğlu, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Adı Mutluluk dizisindeki Kumsal rolüyle iyi bir çıkış yakalayan ve ilerleyen yıllarda ekranların aranan yüzlerinden biri olan Eyüboğlu, güzelliğiyle olay oldu.

KIRMIZI MİNİ ELBİSESİYLE SOSYAL MEDYAYI YAKTI

Ezgi Eyüboğlu, 1.3 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla olay oldu.

Kırmızı mini elbisesiyle pozunu paylaşan oyuncu nefes kesti.

O poza sevenleri, "Bu gördüğüm en güzel şey", "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumlarında bulundu.

Ezgi Eyüboğlu, Adı Mutluluk dizisinde başrolü paylaştığı Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kaldı.

İkili evliliği, anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.

İkilinin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı biliniyor.





