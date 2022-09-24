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Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı!

24.09.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Teşkilat dizisinde Ceren rolüyle ekranlara gelen Ezgi Eyüboğlu bu defa güzelliğiyle gündemde yerini aldı. Oyunculuk kariyerine tam gaz devam eden Eyüboğlu, kırmızı elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı!

Oyunculuk kariyeriyle ön plana çıkan Ezgi Eyüboğlu, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Adı Mutluluk dizisindeki Kumsal rolüyle iyi bir çıkış yakalayan ve ilerleyen yıllarda ekranların aranan yüzlerinden biri olan Eyüboğlu, güzelliğiyle olay oldu.

KIRMIZI MİNİ ELBİSESİYLE SOSYAL MEDYAYI YAKTI

Ezgi Eyüboğlu, 1.3 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla olay oldu.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı!

Kırmızı mini elbisesiyle pozunu paylaşan oyuncu nefes kesti.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı!

O poza sevenleri, "Bu gördüğüm en güzel şey", "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumlarında bulundu.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı!

Ezgi Eyüboğlu, Adı Mutluluk dizisinde başrolü paylaştığı Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kaldı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı!

İkili evliliği, anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı!

İkilinin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı biliniyor.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı!

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