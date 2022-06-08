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Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu mini etekli pozunu paylaştı

08.06.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezgi Eyüboğlu en son, reyting rekorları kıran Teşkilat dizisindeki Ceren Özdoğa (Ayşe Gür) rolü ile ekranlara geldi. Ekranların tanınan simalarından biri olan Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya pozuyla göze çarptı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu mini etekli pozunu paylaştı

Yıllardan beri ekranlarda yerini alan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun en bilinir projeleri Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk, Yasak, Payitaht Abdülhamid gibi diziler oldu. Şimdilerde popülerliğini devam ettiren Eyüboğlu, pozuyla adından söz ettirdi.

EZGİ EYÜBOĞLU MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Hem özel hem kariyer hayatıyla gündemde olan Ezgi Eyüboğlu, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu mini etekli pozunu paylaştı

Mini etekli pozunu paylaşan Eyüboğlu, o pozuyla beğenileri topladı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu mini etekli pozunu paylaştı

Eyüboğlu, Adı Mutluluk dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kaldı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu mini etekli pozunu paylaştı

Oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda dizi, film projesinde yer alan Ezgi Eyüboğlu aynı zamanda birçok reklamda da oynadı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu mini etekli pozunu paylaştı

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu mini etekli pozunu paylaştı

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu mini etekli pozunu paylaştı

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu Teşkilat dizisi
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