Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu mini etekli pozunu paylaştı

Yıllardan beri ekranlarda yerini alan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun en bilinir projeleri Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk, Yasak, Payitaht Abdülhamid gibi diziler oldu. Şimdilerde popülerliğini devam ettiren Eyüboğlu, pozuyla adından söz ettirdi.

EZGİ EYÜBOĞLU MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Hem özel hem kariyer hayatıyla gündemde olan Ezgi Eyüboğlu, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Mini etekli pozunu paylaşan Eyüboğlu, o pozuyla beğenileri topladı.

Eyüboğlu, Adı Mutluluk dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kaldı.

Oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda dizi, film projesinde yer alan Ezgi Eyüboğlu aynı zamanda birçok reklamda da oynadı.





