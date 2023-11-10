MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Teşkilat'ın yıldızı Aybüke Pusat süper minisiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Teşkilat'ın yıldızı Aybüke Pusat süper minisiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

10.11.2023 17:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trt1'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'a yeni sezonda dahil olan ünlü oyuncu Aybüke Pusat başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu bu defa son paylaşımıyla olay oldu. Siyah süper mini elbisesiyle poz veren ünlü isme beğeni yağdı.

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozlarıyla sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu Aybüke Pusat yeni sezonda TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü isim son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Siyah, sırt dekolteli süper mini bir elbise giyen Aybüke Pusat iddialı tarzıyla peş peşe pozlar verdi. Pusat'ın bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Aybüke Pusat 1

Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Her zaman güzel ve büyüleyici', 'Çiçekler güzeldir' gibi yorumlar yapıldı.

Aybüke Pusat 2

Güzel oyuncu son olarak dizisi için yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. Pusat, uzun yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını kızıla boyatmış ve takipçilerinden tam not almıştı.

Aybüke Pusat 3

22 Mayıs 1995 Ankara doğumlu Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bale bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Pusat, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 2. üniversitesini okudu.

Aybüke Pusat 4

Konservatuarda okurken bale dersinde kalçasından yaralanan Aybüke Pusat, ameliyat olarak dans ve baleyi bırakmak zorunda kaldı.

Aybüke Pusat 5

Ardından 2014 Miss Turkey yarışmasına katılarak üçüncü seçildi. O yıllarda Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak 7 bin 500 TL kazanan Aybüke Pusat, Avrupa ülkelerine seyahat etti.

Aybüke Pusat 6

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2014 yılında ekrana gelen Medcezir dizisiyle başladı.

Aybüke Pusat 10

Aybüke Pusat 9

Aybüke Pusat 8

Aybüke Pusat 7

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili pozu olay oldu! Fit hali dikkat çekti Bikinili pozu olay oldu! Fit hali dikkat çekti
Son haliyle şaşırttı! İddialı pozlarına yorum yağdı Son haliyle şaşırttı! İddialı pozlarına yorum yağdı
Babasının o lafı her şeyi bitirdi! Kazancıyla aldıklarını açık açık anlattıBabasının o lafı her şeyi bitirdi! Kazancıyla aldıklarını açık açık anlattı
Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

İYİ Parti'de istifa depremi!

İYİ Parti'de istifa depremi!

Atatürk'e benzerliğiyle popüler olan Serdar Görel 09.05'te canlı yayın açtı! Yüksek miktarda bağış topladı

Atatürk'e benzerliğiyle popüler olan Serdar Görel 09.05'te canlı yayın açtı! Yüksek miktarda bağış topladı

Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!

Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!

Sosyal medyada bu videoya tepki! Atatürk'e büyük saygısızlık

Sosyal medyada bu videoya tepki! Atatürk'e büyük saygısızlık

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.