Teşkilat'ın yıldızı Aybüke Pusat süper minisiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozlarıyla sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu Aybüke Pusat yeni sezonda TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü isim son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Siyah, sırt dekolteli süper mini bir elbise giyen Aybüke Pusat iddialı tarzıyla peş peşe pozlar verdi. Pusat'ın bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Her zaman güzel ve büyüleyici', 'Çiçekler güzeldir' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel oyuncu son olarak dizisi için yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. Pusat, uzun yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını kızıla boyatmış ve takipçilerinden tam not almıştı.

22 Mayıs 1995 Ankara doğumlu Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bale bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Pusat, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 2. üniversitesini okudu.

Konservatuarda okurken bale dersinde kalçasından yaralanan Aybüke Pusat, ameliyat olarak dans ve baleyi bırakmak zorunda kaldı.

Ardından 2014 Miss Turkey yarışmasına katılarak üçüncü seçildi. O yıllarda Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak 7 bin 500 TL kazanan Aybüke Pusat, Avrupa ülkelerine seyahat etti.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2014 yılında ekrana gelen Medcezir dizisiyle başladı.









