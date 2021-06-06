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Teşkilat neden sezon finali yapıyor? Teşkilat ne zaman başlayacak?

06.06.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 6 Haziran'da 14. bölümü ile sezon finali yapıyor. Teşkilat dizisi takipleri "Teşkilat neden sezon finali yapıyor?" , "Teşkilat ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Teşkilat neden sezon finali yapıyor? Teşkilat ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Çağlar Ertuğrul, Mehmet Usta ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi "Teşkilat" yayınlandığı günden beri seyirciler tarafından büyük ilgi ile takip ediliyor. Dizi 6 Haziran 20.00'da yayınlanacak 14. bölümünün ardından sezon finali yapacak. Bunun üzerine dizinin takipçileri Teşkilat'ın neden sezon finali yaptığını ve yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Teşkilat neden sezon finali yapıyor? Teşkilat ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

TEŞKİLAT NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR? TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz aylarının gelmesiyle çoğu dizi ve programlar yayın hayatına sezon finali ile kısa bir mola veriyor. Ekranların sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon yayın döneminin başlangıcı olan eylül ayında seyircilerin karşısına yeni bölümüyle geri dönmesi öngörülüyor.

Teşkilat neden sezon finali yapıyor? Teşkilat ne zaman başlayacak?

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat'ta, ülkesi için kendisinden vazgeçen, kalabalıkların arasında görünmez olması gereken bir görevi kabul eden yedi vatanseverin hikayesi işlenir. Söz konusu yedi kişi kendilerine sunulan teklifi kabul ederek yer altı dünyasına iner.

Ankara'daki SİHA fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Bu saldırıyı yabancı istihbarat servislerinin organize ettiği öğrenilir. Tüm bunların ardından Milli İstihbarat Teşkilatı içinde gizli bir timin kurulması kararı alınır. Bahsi geçen timin hedefi saldırının nedenlerini öğrenmek, arkasındaki kişilerin kim olduğunu tespit etmek ve o kişileri ortadan kaldırmaktır.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Çağlar Ertuğrul /Serdar

Mesut Akusta /Mete

Deniz Baysal /Yurtcu Zehra

Ezgi Şenler /Pınar

Tuncer Salman /Hakkı

Nihat Alptuğ Altınkaya /Hulki

Serdar Yeğin /Uzay

Ahmet Uğur Say /Gürcan


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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eylül ayından önce başlayabilme ihtimali var mı acaba böyle bir ihtimal var mı sizce çünkü başka bir dizinin yeni sezon tanıtımını görmüştüm de birkaç gün önce filan yayınlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam

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