Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Çağlar Ertuğrul, Mehmet Usta ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi "Teşkilat" yayınlandığı günden beri seyirciler tarafından büyük ilgi ile takip ediliyor. Dizi 6 Haziran 20.00'da yayınlanacak 14. bölümünün ardından sezon finali yapacak. Bunun üzerine dizinin takipçileri Teşkilat'ın neden sezon finali yaptığını ve yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Teşkilat neden sezon finali yapıyor? Teşkilat ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

TEŞKİLAT NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR? TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz aylarının gelmesiyle çoğu dizi ve programlar yayın hayatına sezon finali ile kısa bir mola veriyor. Ekranların sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon yayın döneminin başlangıcı olan eylül ayında seyircilerin karşısına yeni bölümüyle geri dönmesi öngörülüyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat'ta, ülkesi için kendisinden vazgeçen, kalabalıkların arasında görünmez olması gereken bir görevi kabul eden yedi vatanseverin hikayesi işlenir. Söz konusu yedi kişi kendilerine sunulan teklifi kabul ederek yer altı dünyasına iner.