Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Çağlar Ertuğrul, Mehmet Usta ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi "Teşkilat" yayınlandığı günden beri seyirciler tarafından büyük ilgi ile takip ediliyor. Dizi 6 Haziran 20.00'da yayınlanacak 14. bölümünün ardından sezon finali yapacak. Bunun üzerine dizinin takipçileri Teşkilat'ın neden sezon finali yaptığını ve yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Teşkilat neden sezon finali yapıyor? Teşkilat ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
Yaz aylarının gelmesiyle çoğu dizi ve programlar yayın hayatına sezon finali ile kısa bir mola veriyor. Ekranların sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon yayın döneminin başlangıcı olan eylül ayında seyircilerin karşısına yeni bölümüyle geri dönmesi öngörülüyor.
Teşkilat'ta, ülkesi için kendisinden vazgeçen, kalabalıkların arasında görünmez olması gereken bir görevi kabul eden yedi vatanseverin hikayesi işlenir. Söz konusu yedi kişi kendilerine sunulan teklifi kabul ederek yer altı dünyasına iner.
Ankara'daki SİHA fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Bu saldırıyı yabancı istihbarat servislerinin organize ettiği öğrenilir. Tüm bunların ardından Milli İstihbarat Teşkilatı içinde gizli bir timin kurulması kararı alınır. Bahsi geçen timin hedefi saldırının nedenlerini öğrenmek, arkasındaki kişilerin kim olduğunu tespit etmek ve o kişileri ortadan kaldırmaktır.
Çağlar Ertuğrul /Serdar
Mesut Akusta /Mete
Deniz Baysal /Yurtcu Zehra
Ezgi Şenler /Pınar
Tuncer Salman /Hakkı
Nihat Alptuğ Altınkaya /Hulki
Serdar Yeğin /Uzay
Ahmet Uğur Say /Gürcan
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