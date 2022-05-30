Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un sezon finalinin ardından diziye devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette; Teşkilat Serdar öldü mü? Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Çağlar Ertuğrul Teşkilat’tan ayrılıyor mu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Biz de TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisine ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik...

TEŞKİLAT SERDAR ÖLDÜ MÜ?

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakteri yaralandı.

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada yorucu çekimler ve Ankara'nın soğuğuyla mücadele etmekte zorlandığını ifade etmişti.

Bu açıklamalarının üzerinde yeni bölümde yaşanan patlama sahnesi "Serdar ölüyor mu, diziden çıkıyor mu?" sorularını da beraberinde getirdi.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Çağlar Ertuğrul'un Teşkilat'tan ayrılığ ayrılmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL TEŞKİLAT'TAN AYRILIYOR MU?

Çağlar Ertuğrul'un hayat verdiği Serdar'ın ölüp ölmediği yeni sezonda ortaya çıkacak.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldırım’ın yakalanmasının ardından ‘Şirket’in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, ‘Şirket’i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder. Tüm yaşananların ardından Serdar, Zehra sayesinde uzun süre sonra geleceği umutla bakmaya cesaret etmiştir.

Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır. Yıldırım’dan elde edilen istihbaratla Şirket’e ulaşmak pek kolay olmaz. Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır. Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.

