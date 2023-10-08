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Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti

08.10.2023 20:07 | Son Güncelleme:
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Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusu heyecanla beklenen ikinci sezonu öncesi gündem oldu. TRT1'in büyük merakla izlenen dizisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılarını konu alıyor. Son olarak kadroya Aybüke Pusat'ın katıldığının açıklanmasıyla yeni bölüm tarihi de merak edildi. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti

Teşkilat yeni sezon tarihi ve yeni bölümü yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran Teşkilat'ın yeni sezonu merak edildi. Son bölümde Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmak istemişti. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon bilgileri...

TEŞKİLAT BUGÜN VAR MI?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat bugün TRT1yayın akışı listesinde yine yer almadı. Bu akşam, geçtiğimiz haziran ayında 79. bölüm ile sezon finaline giren Milli İstihbarat Teşkilatı'nın anlatıldığı dizi yerine yayın akışı listesinde Çelik Yumruklar filmi yer aldı.

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TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin ekim ayı içerisinde ekranlara dönmesi bekleniyor.

TRT1'in sevilen dizisi her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonlarını konu alan dizi, pazar günleri yeni bölümleri ile saat 20.00'de ekrana geliyor.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar.

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:05 Beni Böyle Sev
08:40 Alparlan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Benim Güzel Ailem
15:45 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Çelik Yumruklar
22:40 Umudunu Kaybetme
01:00 Benim Güzel Ailem
03:20 Alparlan: Büyük Selçuklu

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