Tesla Roadster gerçekten uçtu: Peki bunu nasıl başardı? İşte arkasındaki mühendislik

Tesla’nın uzun yıllardır beklenen yeni nesil Roadster modeli, 15 Ekim 2026'da ABD’nin Teksas eyaletinde, Waco yakınlarında ve SpaceX’in McGregor test tesisine yakın bir noktada tanıtıldı. Etkinlikteki gösteri, elektrikli otomobillerin alışılmış performans sınırlarının oldukça dışında bir teknolojiye sahne oldu.

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Gösteride yüksek bir rampaya tırmanan otomobil, ters pozisyonda ilerledikten sonra havada dönerek tekerleklerinin üzerine iniş yaptı. Bir başka gösteride ise Tesla'nın diğer araçlarının üzerinden yükselerek geçti.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Gösteri sonrası Roadster'ın nasıl uçabildiği merak konusu oldu.

TESLA ROADSTER NASIL UÇUYOR? İŞİN SIRRI SOĞUK GAZ İTİCİLERİNDE

Tesla'nın SpaceX ile geliştirdiği sistemin merkezinde Cold Gas Thruster (CGT), yani soğuk gaz iticileri bulunuyor.

Bu teknoloji, geleneksel roket motorlarının aksine yakıt yakarak itiş üretmiyor. Bunun yerine yüksek basınç altında depolanan gaz, özel nozullardan çok yüksek hızlarda dışarı bırakılıyor.

Çalışma prensibi Newton'un üçüncü hareket yasasına dayanıyor. Gaz belirli bir yöne doğru püskürtüldüğünde, otomobil üzerinde ters yönde bir kuvvet oluşuyor.

Örneğin gaz aşağı yönlü püskürtüldüğünde araç yukarı doğru itiliyor. Farklı noktalardaki iticilerin kontrollü çalıştırılmasıyla otomobilin havada dönmesi, yön değiştirmesi ve iniş sırasında hareketinin düzenlenmesi mümkün hâle geliyor.

Tesla'nın tanıttığı en gelişmiş Roadster versiyonunda, aracın farklı bölgelerine yerleştirilmiş toplam 10 soğuk gaz iticisi kullanılıyor. Arkadaki iticiler hızlanmayı desteklerken diğerleri havadaki hareketlerin kontrolünü sağlıyor.

600 LİTRELİK BASINÇ SİSTEMİ: ROADSTER'IN İÇİNDE NELER VAR?

Bu teknolojinin en dikkat çekici parçalarından biri, gazın depolandığı özel basınç tankları.

Tesla'nın paylaştığı bilgilere göre gösteride kullanılan sistem, toplam 600 litre hacme sahip yüksek basınçlı depolama düzeninden yararlanıyor. Bu tanklar yaklaşık 250 kilogram sıkıştırılmış gaz barındırabilecek şekilde tasarlanmış.

Söz konusu tanklarda COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel) adı verilen kompozit sarımlı basınçlı kap teknolojisi kullanılıyor.

Karbon fiber gibi dayanıklı malzemelerle güçlendirilen bu yapılar, yüksek basınca karşı dayanıklılık sağlarken geleneksel metal tanklara kıyasla ağırlığın azaltılmasına yardımcı oluyor.

Ancak gazı depolamak tek başına yeterli değil. Tanklardan çıkan gazın doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru yönde püskürtülmesi gerekiyor.

PEKİ TESLA ROADSTER NASIL TERS ŞEKİLDE İLERLEYEBİLDİ?

Tanıtımdaki en şaşırtıcı görüntülerden biri, Roadster'ın rampada baş aşağı hareket etmesiydi. Bu hareketin arkasında ilginç bir teknoloji bulunuyor.

Otomobilin altına yerleştirilen güçlü fanlar, araçla yol yüzeyi arasında basınç farkı oluşturarak otomobili zemine doğru bastıran ek bir kuvvet üretiyor.

Fan destekli bu emiş sistemi, lastiklerin yüzeyle temasını korumaya yardımcı oluyor. Böylece Roadster, uygun şekilde tasarlanmış bir rampada ters pozisyonda ilerleyebiliyor.

Sistemin bir diğer avantajı da hızlanma sırasında ortaya çıkıyor. Lastiklerin yere daha güçlü bastırılması, elektrik motorlarından gelen yüksek torkun yola aktarılmasını kolaylaştırıyor.

HER TESLA ROADSTER UÇABİLECEK Mİ?

Tesla, yeni Roadster için Performance, Thrust ve Rocket olmak üzere üç farklı versiyon planlıyor.

Performance versiyonunda gelişmiş aerodinamik ve fan destekli emiş sistemi öne çıkarken Thrust versiyonu, arka bölümdeki gaz iticileriyle hızlanmayı destekliyor.

Havada hareket edebilmek için tasarlanan en gelişmiş Rocket versiyonu ise aracın farklı noktalarına yerleştirilen iticileri kullanıyor. Bu versiyonun tek koltuklu ve yalnızca davetle sunulması planlanıyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Roadster'ın birkaç saniyeliğine havalanabilmesi, onu uçak gibi uzun mesafeler uçabilen bir araca dönüştürmüyor.

İticilerin çalışma süresi ve depolanan gaz miktarı gibi teknik sınırlamalar, bu sistemin günlük kullanımda nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin soruları da beraberinde getiriyor.

Tesla, yeni Roadster'ın üretimine 2028 yılında başlamayı hedefliyor. Şirketin daha önce birçok kez ertelediği modelin ne zaman müşterilere teslim edileceği ise henüz kesinleşmiş değil.

Yine de tanıtımda gösterilen teknoloji, otomotiv ve uzay mühendisliğinin bir araya geldiğinde nelerin mümkün olabileceğini göstermesi açısından dikkat çekiyor. Roadster'ın havalanması şimdilik kısa süreli bir mühendislik gösterisi olsa da Tesla'nın geleceğin performans otomobillerine nasıl baktığı konusunda önemli ipuçları veriyor.