Tesla Roadster'ın uçmasını sağlayan teknoloji görüntülendi: İşte o iticiler!

Tesla'nın uzun süredir beklenen yeni nesil Roadster modeli, sıra dışı teknolojileriyle gündemde. Şirketin gerçekleştirdiği tanıtımın ardından teknoloji dünyasından Sawyer Merritt, X hesabında otomobilin havalanmasını sağlayan iticilerin görüntülerini paylaştı.

Merritt, paylaşımında yeni nesil Tesla Roadster'ın iticilerini göstererek sistemin sıkıştırılmış gaz kullandığını belirtti. Görüntüler, Tesla ile SpaceX mühendislerinin birlikte geliştirdiği teknolojinin önemli bileşenlerinden birini ortaya koyuyor.

Here are the next-gen Tesla Roadster thrusters. It’s uses compressed gas. https://t.co/WI2WIje4oX — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 16, 2026

ROADSTER'IN İTİCİLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Tesla'nın yeni Roadster modelinde geleneksel roket yakıtları yerine yüksek basınç altında depolanan gazdan yararlanılıyor. Soğuk gaz iticileri olarak adlandırılan sistem, sıkıştırılmış gazı nozullardan yüksek hızla dışarı püskürterek itme kuvveti oluşturuyor.

Tesla'nın aktardığı bilgilere göre sistemde 10 itici ve toplam 600 litre kapasiteli basınçlı gaz depolama altyapısı bulunuyor. Araçta karbon fiber takviyeli basınçlı kaplar kullanılırken gaz depolama sisteminin yeniden doldurulabildiği belirtiliyor.

Bu teknoloji, Roadster'ın yalnızca hızlanmasına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda havada yön değiştirmesine ve kısa süreli havalanma hareketleri gerçekleştirmesine de imkân tanıyor.

TESLA ROADSTER HAVADA TAKLA ATTI

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde Tesla, yeni Roadster'ın yeteneklerini gösteren dikkat çekici bir demo gerçekleştirdi.

Özel olarak hazırlanan rampada ters konuma gelen otomobil, gövdesinin altındaki fanların oluşturduğu emiş kuvveti sayesinde yüzeye tutundu. Rampadan ayrıldıktan sonra ise iticilerini kullanarak havada dönüp yeniden tekerlekleri üzerine indi.

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Bir başka gösteride Roadster, Tesla'nın diğer araçlarının üzerinden kısa süreliğine havalanarak geçti. Bununla birlikte söz konusu teknoloji, bir uçağın gerçekleştirdiği uzun süreli uçuşlardan ziyade kısa süreli sıçrama ve havada manevra kabiliyeti sunuyor.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

YAKLAŞIK 0'DAN 100 KM/S HIZA BİR SANİYEDE ÇIKIYOR

Tesla, yeni Roadster'ı Performance, Thrust ve Rocket olmak üzere üç farklı versiyonla sunmayı planlıyor.

Thrust versiyonunda arka bölümde konumlandırılan soğuk gaz iticileri hızlanmayı desteklerken Rocket versiyonunda otomobilin farklı noktalarına yerleştirilen iticiler havalanma ve yön değiştirme hareketleri için kullanılacak.

Tanıtım sırasında gerçekleştirilen hızlanma testinde prototipin 0'dan 60 mil/saat (yaklaşık 96,6 km/s) hıza 0,81 saniyede ulaştığı açıklandı.

ÜRETİM İÇİN 2028 YILI HEDEFLENİYOR

İlk kez 2017 yılında tanıtılan ve üretim takvimi defalarca ertelenen yeni nesil Tesla Roadster için son hedef 2028 yılı olarak duyuruldu.

Elon Musk'ın iddialı açıklamalarına ve tanıtımda sergilenen teknolojilere rağmen, prototipte gösterilen yeteneklerin seri üretim versiyonunda hangi koşullarda kullanılabileceği henüz netleşmiş değil. Özellikle havalanma özelliğinin yasal düzenlemeler ve güvenlik gereklilikleri nedeniyle kamuya açık yollarda kullanımı sınırlı olabilir.