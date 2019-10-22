Testisler için “Mini Jakuzi” ürettiler: Bu bir şaka değil!

Teknoloji ilerleyip, yaratıcılıkta sınırlar zorlanınca ilginç tasarımlar ortaya çıkıyor. Bir şirket de erkeklerin rahatlaması için yeni bir tasarım üretti; Testicuzzi. Erkeklerin testisleri için üretilen bu mini jakuzi, gerçek bir ürün. İnanması güç ancak, şirket bunun şaka amaçlı değil işlevsel bir ürün olduğu konusunda ısrarcı. Bu enteresan ürünün detaylarını sizler için derledik.
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