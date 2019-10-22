Mynet Trend

Testisler için “Mini Jakuzi” ürettiler: Bu bir şaka değil!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Dünyanın pek çok yerinde birbirinden ilginç tasarımlar görmek mümkün. Özellikle Uzak Doğu'da bu tarz enteresan tasarımlara daha sık rastlıyoruz. Şimdi göreceğiniz ürünse tamamen erkekler için üretilmiş bir testis jakuzi! İşte ürünün detayları...

Teknoloji ilerleyip, yaratıcılıkta sınırlar zorlanınca ilginç tasarımlar ortaya çıkıyor. Bir şirket de erkeklerin rahatlaması için yeni bir tasarım üretti; Testicuzzi. Erkeklerin testisleri için üretilen bu mini jakuzi, gerçek bir ürün. İnanması güç ancak, şirket bunun şaka amaçlı değil işlevsel bir ürün olduğu konusunda ısrarcı. Bu enteresan ürünün detaylarını sizler için derledik.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Bu kılıfın insan derisinden farkı yok! Gıdıklayıp sıkınca...Bu kılıfın insan derisinden farkı yok! Gıdıklayıp sıkınca...
Yaşını duyan şoke oluyor! Sanki gençlik havuzuna düşmüşYaşını duyan şoke oluyor! Sanki gençlik havuzuna düşmüş
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
testis ilginç ürünler ilginç haberler ilginç icatlar

En Çok Okunan Trend Haberler

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu telefon kılıfının insan derisinden farkı yok!

Bu kılıfın insan derisinden farkı yok! Gıdıklayıp sıkınca...

Yaşını duyan şoke oluyor! Sanki gençlik havuzuna düşmüş

Yaşını duyan şoke oluyor! Sanki gençlik havuzuna düşmüş

Bu yöntemler ile Instagram beğenilerinize beğeni katın!

Bu 6 yöntemle Instagram beğenileriniz tavan yapacak!

26 binle başladı şimdi altın kaplama yatı var!

26 binle başladı şimdi altın kaplama yatı var!

Nargile servis eden restoranlarda faturaya yüzde 100 vergi

Nargile servis eden restoranlarda faturaya yüzde 100 vergi

Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalleli seferber oldu

Küçük çocuğu kurtarmak için seferber oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.