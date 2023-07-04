Tetikçinin Oğlu'nun Sarp komiserinin iki kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Hatırla gönül, Muhteşem Yüzyıl, Kördüğüm gibi dizilerde rol alan oyuncu Kaya Akkaya son olarak FOX TV'nin 7 bölüm süren dizisi Tetikçinin Oğlu'nda 'Sarp komiser' rolüyle karşımıza çıktı. Ünlü isimin hem ikizi hem de ablası meslektaşı çıktı. İşte o ünlü isimler...

Kaya Akkaya'nın ikizi Sarp Akkaya ve ablası Esra Akkaya kendisi gibi oyuncudur.

Herkesin yakından tanıdığı oyuncu Sarp Akkaya, Ezel adlı dizide canlandırdığı Tevfik karakteri ile büyük çıkış yakaladı.

Sarp Akkaya, Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Suskunlar, Çukur, Bizim Aile, Evlilik Hakkında Her Şey gibi sayısız yapımda rol almıştır.

Esra Akkaya ise Masumlar Apartmanı, Muhteşem Yüzyıl, Mahallenin Muhtarları gibi dizilerde karşımıza çıktı.

Ayrıca üç ünlü kardeş, 2010 yılında AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuşlardır.

Oyuncu Kaya Akkaya, 13 Mayıs 1980 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Kaya Akkaya 2012 yılından beri Selen Sürel ile evlidir.

42 yaşındaki oyuncunun Demir adında bir oğlu vardır.





