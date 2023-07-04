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Tetikçinin Oğlu'nun Sarp komiserinin iki kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

04.07.2023 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun yeni yapımlarından biri olan Tetikçinin Oğlu kısa sürede final yapan dizilerden biri oldu. Şevket Çoruh, Timuçin Esen, Genzo Özak gibi başarılı oyuncu kadrosunda oyuncu Kaya Akkaya da bulunuyordu. Dizide 'Sarp komiser'e hayat veren oyuncu Kaya Akkaya'nın ikizi ve ablası da kendisi gibi oyuncu çıktı. Herkesin yakından tanıdığı bu isimleri görenler şaştı kaldı. İşte Kaya Akkaya'nın oyuncu kardeşleri...

Tetikçinin Oğlu'nun Sarp komiserinin iki kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Hatırla gönül, Muhteşem Yüzyıl, Kördüğüm gibi dizilerde rol alan oyuncu Kaya Akkaya son olarak FOX TV'nin 7 bölüm süren dizisi Tetikçinin Oğlu'nda 'Sarp komiser' rolüyle karşımıza çıktı. Ünlü isimin hem ikizi hem de ablası meslektaşı çıktı. İşte o ünlü isimler...

Kaya Akkaya'nın ikizi Sarp Akkaya ve ablası Esra Akkaya kendisi gibi oyuncudur.

3 kardeş

Herkesin yakından tanıdığı oyuncu Sarp Akkaya, Ezel adlı dizide canlandırdığı Tevfik karakteri ile büyük çıkış yakaladı.

ezel tevfik şebnem

Sarp Akkaya, Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Suskunlar, Çukur, Bizim Aile, Evlilik Hakkında Her Şey gibi sayısız yapımda rol almıştır.

sarp akkaya

Esra Akkaya ise Masumlar Apartmanı, Muhteşem Yüzyıl, Mahallenin Muhtarları gibi dizilerde karşımıza çıktı.

esra akkaya

Ayrıca üç ünlü kardeş, 2010 yılında AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuşlardır.

kardeşler

Oyuncu Kaya Akkaya, 13 Mayıs 1980 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.

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Kaya Akkaya 2012 yılından beri Selen Sürel ile evlidir.

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42 yaşındaki oyuncunun Demir adında bir oğlu vardır.

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