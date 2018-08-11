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Tevfik Yamantürk: Beşiktaş için uyuyamadım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.08.2018 12:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu Toplantısı’nda dövizin yükselmesine dikkat çekerek, "Türkiye’nin içinde bulunduğu bu durum nedeniyle kendi işlerim için değil ama Beşiktaş için dün gece uyuyamadım" dedi.

Tevfik Yamantürk: Beşiktaş için uyuyamadım

Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, artan döviz fiyatlarına dikkat çekti.

Batı’nın 1000 yıllık intikam peşinde koştuğunun altını çizen Yamantürk, “Buna izin vermeyeceğiz” dedi. Beşiktaş’ın borcunun gelirlere rağmen 7 milyon Euro arttığının altını çizen Yamantürk, “7 milyon Euro artmış borcumuz. Ciddi Şampiyonlar Ligi gelirlerimiz var, ciddi futbolcu satışlarımız var. Ama borç nasıl 7 milyon Euro artmış. Buna rağmen borç artıyorsa, bizim hastalıklarımıza teşhis koyacak olan doktorlar, doğru doktorlar mı? Bu borç yükü, ülkelerin ve kulüplerin istikbalini elinden alır. Bir sabah geliriz ki burada ya Arapça ya Çince ya da Rusça konuşuluyor. Bunun olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdiki gençlere bunu anlatmak zor çünkü hepsi sportif başarıya bakıyor. Türkiye’nin bugünkü durumunda fazla karamsar olmak istemiyorum. Doğruları söylüyorum burada. Samimiyetime lütfen inanın. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu durum nedeniyle kendi işlerim için değil ama Beşiktaş için dün gece uyuyamadım” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Tevfik Yamantürk

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