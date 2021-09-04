SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Tevfik Yamantürk: Toplam borcumuz 423 milyon Euro’ya geldi

Tevfik Yamantürk: Toplam borcumuz 423 milyon Euro’ya geldi

04.09.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların toplam borcunun 423 milyon Euro’ya geldiğini ancak bu borcun ödenebileceği düşüncesinde olduğunu söyledi.

Tevfik Yamantürk: Toplam borcumuz 423 milyon Euro’ya geldi

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park’ta gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, "Güzel bir yıl bitirdik. Başkanımıza ve yönetimimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Statsız şampiyon olduk, şimdi de seyircisiz şampiyon olduk. Geçen yıl son dakikaya kadar Yeni Malatyaspor’un ahlaklı kalecisini izliyorduk. İnanılmaz toplar çıkardı ve şampiyon olduk. Yönetimimiz santrfor haricinde şampiyon kadroyu tuttular. Çok ciddi transferler yaptılar. Umarım bu yıl da başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

"TOPLAM BORCUMUZ 423 MİLYON EURO'YA GELDİ"

Siyah-beyazlıların borcunun Euro olarak yüzde 12 arttığını aktaran Yamantürk, "Finansal borçların tüm borçlara oranı yüzde 66 oldu. Toplam borcumuz 423 milyon Euro’ya geldi. Bu borcun halen ödenebileceğini düşünüyorum. Son 3 ayda döviz cinsinden 381 milyon Euro’dan 423 milyon Euro’ya geldi. 40 milyonluk bir artış var. Borcumuzun yüzde 30’u, 122 milyon Euro’su kısa vadeli borç. Yüzde 9.5’le faiz ödedik" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE PARASI OLAN ADAM HER ŞEYİ BİLDİĞİNİ ZANNEDİYOR"

Türkiye’de futbolun yanlış yönetildiğini savunan siyah-beyazlıların divan kurulu başkanı, "Türkiye ile karşılaştırılmayacak Güney Kıbrıs Rum Kesimi bizim üstümüze çıkmış. Ne nüfusu ne ekonomisini Türkiye ile mukayese edebilirsin. Ligin ilk 3 haftası 3 antrenör değişti. Türkiye’de parası olan adam her şeyi bildiğini zannediyor. Yok öyle bir şey. Antrenörü çağırıp hangi taktikle oynaması gerektiğini söylüyor" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'nin yeni transferinde Lugano gerçeğiF.Bahçe'nin yeni transferinde Lugano gerçeği
Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladıBeşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Her şey için teşekkürler Filenin Sultanları!

Her şey için teşekkürler Filenin Sultanları!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Transfer yattı! Nedeni şaşkına çevirdi

Transfer yattı! Nedeni şaşkına çevirdi

Falcao'ya ödenecek miktar belli oldu

Falcao'ya ödenecek miktar belli oldu

Halil Dervişoğlu transferinde mutlu son

Halil Dervişoğlu transferinde mutlu son

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.