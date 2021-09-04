Tevfik Yamantürk: Toplam borcumuz 423 milyon Euro’ya geldi

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park’ta gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, "Güzel bir yıl bitirdik. Başkanımıza ve yönetimimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Statsız şampiyon olduk, şimdi de seyircisiz şampiyon olduk. Geçen yıl son dakikaya kadar Yeni Malatyaspor’un ahlaklı kalecisini izliyorduk. İnanılmaz toplar çıkardı ve şampiyon olduk. Yönetimimiz santrfor haricinde şampiyon kadroyu tuttular. Çok ciddi transferler yaptılar. Umarım bu yıl da başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

"TOPLAM BORCUMUZ 423 MİLYON EURO'YA GELDİ"

Siyah-beyazlıların borcunun Euro olarak yüzde 12 arttığını aktaran Yamantürk, "Finansal borçların tüm borçlara oranı yüzde 66 oldu. Toplam borcumuz 423 milyon Euro’ya geldi. Bu borcun halen ödenebileceğini düşünüyorum. Son 3 ayda döviz cinsinden 381 milyon Euro’dan 423 milyon Euro’ya geldi. 40 milyonluk bir artış var. Borcumuzun yüzde 30’u, 122 milyon Euro’su kısa vadeli borç. Yüzde 9.5’le faiz ödedik" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE PARASI OLAN ADAM HER ŞEYİ BİLDİĞİNİ ZANNEDİYOR"

Türkiye’de futbolun yanlış yönetildiğini savunan siyah-beyazlıların divan kurulu başkanı, "Türkiye ile karşılaştırılmayacak Güney Kıbrıs Rum Kesimi bizim üstümüze çıkmış. Ne nüfusu ne ekonomisini Türkiye ile mukayese edebilirsin. Ligin ilk 3 haftası 3 antrenör değişti. Türkiye’de parası olan adam her şeyi bildiğini zannediyor. Yok öyle bir şey. Antrenörü çağırıp hangi taktikle oynaması gerektiğini söylüyor" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

