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Tevfik Yamantürk yeniden Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı seçildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.08.2019 20:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübünün Olağan Divan Başkanlığı Kurulu seçimi sonuçlandı. Üç adayın yarıştığı seçimde oyların 626'sını alan Tevfik Yamantürk, ikinci kez başkanlığa seçildi.

Tevfik Yamantürk yeniden Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı seçildi

Beşiktaş Kulübünde yapılan olağan divan başkanlık kurulunda Tevfik Yamantürk yeniden başkanlığa seçildi.

Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda Tevfik Yamantürk, Şeref Nasır ve Haluk Karakurt'un yarıştığı seçimde 947 üye oy kullandı.

Oy verme işleminin sona ermesi ve oyların sayılması sonucunda mevcut başkan Tevfik Yamantürk 941 geçerli oyun 626'sını alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Diğer adaylardan eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır 286, Haluk Karakurt ise 29 oy aldı.

"BİR KÜMESİN BİR HOROZU OLUR"

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelerek teşekkür konuşması yapan Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı kulübün tek bir başkanının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sıcakta gelip oy veren bütün üyelere teşekkür ediyorum. Bu sonuçları çok ciddi şekilde değerlendireceğiz. Bize oy vermeyenleri niye bize oy vermediler diye okuyacağız. Bize oy vermeyen yüzde 35'in oyuna talibiz. Bunu iyi okumamız lazım. Oy verenlere teşekkür ediyorum. Üslubumuzda değişiklik olmayacak. Söylediklerimize uyup uymamak yönetimin takdiridir. Birden fazla kişi konuşursa ahenk olmaz kakofoni olur. Bir kümesin bir horozu olur. Bir insanın bir eşi our. Bir kulübün de bir başkanı olur. Biz tabii ki düşündüklerimizi söyleyeceğiz. Kendi egolarımızı tatmin etmek, kendi menfaatlerimizi kulübün menfaatinin önüne geçirmek için divan başkanlığı değil İstanbul'un anahtarını verseler kabul etmem."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Tevfik Yamantürk

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