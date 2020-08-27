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TFF 1'inci Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.08.2020 21:52 | Son Güncelleme

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü, yapılan kura çekimi ile belli oldu.

TFF 1'inci Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu

Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
11 Eylül'de başlayacak olan TFF 1'inci Lig'de sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1'inci Lig'de 6, 13, 23 ve 30'uncu hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig’in 2020-2021 fikstürü şu şekilde:

  1. hafta
    Ümraniyespor-Bandırmaspor
    Adanaspor-İstanbulspor
    Osmanlıspor-Eskişehirspor
    Altay-Samsunspor
    Boluspor-Ankara Keçiörengücü
    Bursaspor-Adana Demirspor
    Menemenspor-Altınordu
    Balıkesirspor-Giresunspor
    Akhisarspor-Tuzlaspor

  2. hafta
    İstanbulspor-Altay
    Giresunspor-Menemenspor
    Altınordu-Bursaspor
    Adana Demirspor-Boluspor
    Eskişehirspor-Adanaspor
    Samsunspor-Ümraniyespor
    Bandırmaspor-Akhisarspor
    Ankara Keçiörengücü-Osmanlıspor
    Tuzlaspor-Balıkesirspor

  3. hafta
    Akhisarspor-Balıkesirspor
    Altay-Eskişehirspor
    Boluspor-Altınordu
    Ümraniyespor-İstanbulspor
    Adanaspor-Ankara Keçiörengücü
    Osmanlıspor-Adana Demirspor
    Menemenspor-Tuzlaspor
    Bandırmaspor-Samsunspor
    Bursaspor-Giresunspor

  • hafta
    Adana Demirspor-Adanaspor
    Eskişehirspor-Ümraniyespor
    Balıkesirspor-Menemenspor
    Altınordu-Osmanlıspor
    Ankara Keçiörengücü-Altay
    İstanbulspor-Bandırmaspor
    Samsunspor-Akhisarspor
    Giresunspor-Boluspor
    Tuzlaspor-Bursaspor

  • hafta
    Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü
    Samsunspor-İstanbulspor
    Bandırmaspor-Eskişehirspor
    Akhisarspor-Menemenspor
    Altay-Adana Demirspor
    Adanaspor-Altınordu
    Osmanlıspor-Giresunspor
    Boluspor-Tuzlaspor
    Bursaspor-Balıkesirspor

  • hafta
    Eskişehirspor-Samsunspor
    İstanbulspor-Akhisarspor
    Tuzlaspor-Osmanlıspor
    Altınordu-Altay
    Adana Demirspor-Ümraniyespor
    Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor
    Menemenspor-Bursaspor
    Balıkesirspor-Boluspor
    Giresunspor-Adanaspor

  • hafta
    Ümraniyespor-Altınordu
    Osmanlıspor-Balıkesirspor
    İstanbulspor-Eskişehirspor
    Altay-Giresunspor
    Adanaspor-Tuzlaspor
    Boluspor-Menemenspor
    Samsunspor-Ankara Keçiörengücü
    Bandırmaspor-Adana Demirspor
    Akhisarspor-Bursaspor

  • hafta
    Tuzlaspor-Altay
    Adana Demirspor-Samsunspor
    Balıkesirspor-Adanaspor
    Altınordu-Bandırmaspor
    Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor
    Eskişehirspor-Akhisarspor
    Bursaspor-Boluspor
    Menemenspor-Osmanlıspor
    Giresunspor-Ümraniyespor

  • hafta
    Adanaspor-Menemenspor
    Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü
    Bandırmaspor-Giresunspor
    Ümraniyespor-Tuzlaspor
    Altay-Balıkesirspor
    Osmanlıspor-Bursaspor
    İstanbulspor-Adana Demirspor
    Samsunspor-Altınordu
    Akhisarspor-Boluspor

  • hafta
    Menemenspor-Altay
    Giresunspor-Samsunspor
    Tuzlaspor-Bandırmaspor
    Altınordu-İstanbulspor
    Adana Demirspor-Eskişehirspor
    Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor
    Boluspor-Osmanlıspor
    Bursaspor-Adanaspor
    Balıkesirspor-Ümraniyespor

  • hafta
    Eskişehirspor-Altınordu
    İstanbulspor-Giresunspor
    Akhisarspor-Osmanlıspor
    Ümraniyespor-Menemenspor
    Altay-Bursaspor
    Adanaspor-Boluspor
    Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor
    Samsunspor-Tuzlaspor
    Bandırmaspor-Balıkesirspor

  • hafta
    Boluspor-Altay
    Menemenspor-Bandırmaspor
    Giresunspor-Eskişehirspor
    Tuzlaspor-İstanbulspor
    Altınordu-Ankara Keçiörengücü
    Adana Demirspor-Akhisarspor
    Osmanlıspor-Adanaspor
    Bursaspor-Ümraniyespor
    Balıkesirspor-Samsunspor

  • hafta
    Ümraniyespor-Boluspor
    İstanbulspor-Balıkesirspor
    Samsunspor-Menemenspor
    Altay-Osmanlıspor
    Adana Demirspor-Altınordu
    Ankara Keçiörengücü-Giresunspor
    Eskişehirspor-Tuzlaspor
    Bandırmaspor-Bursaspor
    Akhisarspor-Adanaspor

  • hafta
    Adanaspor-Altay
    Osmanlıspor-Ümraniyespor
    Giresunspor-Adana Demirspor
    Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü
    Altınordu-Akhisarspor
    Boluspor-Bandırmaspor
    Bursaspor-Samsunspor
    Menemenspor-İstanbulspor
    Balıkesirspor-Eskişehirspor

  • hafta
    Ümraniyespor-Adanaspor
    Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor
    Samsunspor-Boluspor
    Altay-AkhisarsporAdana Demirspor-Tuzlaspor
    Eskişehirspor-Menemenspor
    İstanbulspor-Bursaspor
    Bandırmaspor-Osmanlıspor
    Giresunspor-Altınordu

  • hafta
    Osmanlıspor-Samsunspor
    Menemenspor-Ankara Keçiörengücü
    Akhisarspor-Giresunspor
    Tuzlaspor-Altınordu
    Altay-Ümraniyespor
    Adanaspor-Bandırmaspor
    Boluspor-İstanbulspor
    Bursaspor-Eskişehirspor
    Balıkesirspor-Adana Demirspor

  • hafta
    Ümraniyespor-Akhisarspor
    Eskişehirspor-Boluspor
    Bandırmaspor-Altay
    Altınordu-Balıkesirspor
    Adana Demirspor-Menemenspor
    Ankara Keçiörengücü-Bursaspor
    İstanbulspor-Osmanlıspor
    Samsunspor-Adanaspor
    Giresunspor-Tuzlaspor
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