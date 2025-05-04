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TFF 1. Lig alev alev yanıyor! Gençlerbirliği Süper Lig'e yükselmek üzere!

TFF 1. Lig'de son haftalar nefes kesiyor. Son haftalara Kocaelispor'un arkasında 2. sırada giren Fatih Karagümrük, Pendikspor'a 2-0 mağlup olarak son hafta avantajı kaybetti ve ikinciliği Gençlerbirliği'ne kaptırdı.

TFF 1. Lig alev alev yanıyor! Gençlerbirliği Süper Lig'e yükselmek üzere!
Emre Şen

TFF 1. Lig'de Kocaelispor'un şampiyonluğunun ardından ikinci olup Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek takım merak ediliyordu. Son haftalarda 2. lik koltuğunda oturan Fatih Karagümrük, Pendikspor'a sürpriz şekilde yenilerek koltuğu Gençlerbirliği'ne kaptırdı.

SON HAFTA HATA YAPMAZLARSA DİREKT ÇIKACAKLAR

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Gençlerbirliği son hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Bu sezon ligde beraberliği bile bulunmayan Yeni Malatyaspor, 37 maçta 37 yenilgi aldı ve kalesinde 145 gol gördü.

FATİH KARAGÜMRÜK PLAY-OFF OYNAYACAK

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Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını play-off'a bırakan Fatih Karagümrük'te yaşanan bu gelişme moralleri bir hayli bozdu.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği
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