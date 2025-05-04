TFF 1. Lig alev alev yanıyor! Gençlerbirliği Süper Lig'e yükselmek üzere!

TFF 1. Lig'de Kocaelispor'un şampiyonluğunun ardından ikinci olup Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek takım merak ediliyordu. Son haftalarda 2. lik koltuğunda oturan Fatih Karagümrük, Pendikspor'a sürpriz şekilde yenilerek koltuğu Gençlerbirliği'ne kaptırdı.

SON HAFTA HATA YAPMAZLARSA DİREKT ÇIKACAKLAR

Gençlerbirliği son hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Bu sezon ligde beraberliği bile bulunmayan Yeni Malatyaspor, 37 maçta 37 yenilgi aldı ve kalesinde 145 gol gördü.

FATİH KARAGÜMRÜK PLAY-OFF OYNAYACAK

Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını play-off'a bırakan Fatih Karagümrük'te yaşanan bu gelişme moralleri bir hayli bozdu.