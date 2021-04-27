TFF 1. Lig alev alev yanıyor! Süper Lig için son 2 maç

Süper Lig 'deki şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki çekişme devam ederken TFF 1. Lig'in zirve yarışında da müthiş bir heyecan var. Eskişehirspor ve Ankaraspor'un 2. Lig'e düşmesi kesinleşirken Akhisar'ın da kaderi bu hafta netleşecek.

Zirvede ise eşine ender rastlanan bir tablo var. İlk 2 sırayı alan takımların direkt olarak Süper Lig'e yükseleceği ligde Adana Demir, Giresun ve Samsun 64 puanla ilk 3 sırayı paylaşıyor.

3., 4., 5. ve 6. olan ekipler son bilet için Play-Off'ta kapışacak. Play-Off potasında İstanbulspor (60), Altay (57) ve Altınordu (54) bulunuyor.

Keçiören (52) ve Ümraniye (50) de son 2 haftada kazanarak, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Adana Demirspor; Balıkesir ve Menemen, Giresunspor ise Akhisar ile Tuzla'yı mağlup etmesi durumunda diğer maçların skoruna bakmadan Süper Lig'e çıkacak.

KALAN MAÇLAR

GİRESUNSPOR

Akhisarspor

Tuzlaspor (D)

ADANA DEMİRSPOR

Balıkesirspor

Menemenspor (D)

SAMSUNSPOR

Ankaraspor

Adanaspor (D)

