SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. TFF 1. Lig alev alev yanıyor! Süper Lig için son 2 maç

TFF 1. Lig alev alev yanıyor! Süper Lig için son 2 maç

27.04.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e yükselme yolunda son iki viraj... TFF 1. Lig'de şampiyonluğun üç adayı, son iki haftaya 64 puanda giriyor. Adana Demirspor; Balıkesir ve Menemen, Giresunspor ise Akhisar ile Tuzla'yı mağlup etmesi durumunda diğer maçların skoruna bakmadan Süper Lig'e çıkacak.

TFF 1. Lig alev alev yanıyor! Süper Lig için son 2 maç

Süper Lig 'deki şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki çekişme devam ederken TFF 1. Lig'in zirve yarışında da müthiş bir heyecan var. Eskişehirspor ve Ankaraspor'un 2. Lig'e düşmesi kesinleşirken Akhisar'ın da kaderi bu hafta netleşecek.

Zirvede ise eşine ender rastlanan bir tablo var. İlk 2 sırayı alan takımların direkt olarak Süper Lig'e yükseleceği ligde Adana Demir, Giresun ve Samsun 64 puanla ilk 3 sırayı paylaşıyor.

3., 4., 5. ve 6. olan ekipler son bilet için Play-Off'ta kapışacak. Play-Off potasında İstanbulspor (60), Altay (57) ve Altınordu (54) bulunuyor.

Keçiören (52) ve Ümraniye (50) de son 2 haftada kazanarak, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Adana Demirspor; Balıkesir ve Menemen, Giresunspor ise Akhisar ile Tuzla'yı mağlup etmesi durumunda diğer maçların skoruna bakmadan Süper Lig'e çıkacak.

KALAN MAÇLAR

GİRESUNSPOR

Akhisarspor

Tuzlaspor (D)

ADANA DEMİRSPOR

Balıkesirspor

Menemenspor (D)

SAMSUNSPOR

Ankaraspor

Adanaspor (D)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk belgelendi! İşte o kareAşk belgelendi! İşte o kare
Adana Demir Süper Lig'e göz kırptıAdana Demir Süper Lig'e göz kırptı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Giresunspor Samsunspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.