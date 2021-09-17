SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. mke ankaragücü
  4. TFF 1. Lig'de Ankaragücü rüzgarı

TFF 1. Lig'de Ankaragücü rüzgarı

17.09.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden başkent ekibi Ankaragücü, çıktığı son 5 maçta kaybetmeyen ve son 3 maçını da kazandı.

TFF 1. Lig'de Ankaragücü rüzgarı

TFF 1. Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçını kaybetmeden liderlik yarışını sürdüren MKE Ankaragücü, son 3 maçını da kazanmasını bildi.

Sezona Süper Lig'e çıkma parolasıyla başlayan başkent ekibi, Tuzlaspor ile deplasmanda 1-1 kalarak ilk hafta puan kaybetti.

Daha sonra sahasında Kocaelispor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, 3. hafta Denizlispor maçını 3-0 kazanarak çıkışa geçti.

  1. hafta sahasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği 2-0 yenen MKE Ankaragücü, dün deplasmanda İstanbulspor maçını da 1-0 kazanmasını bildi.

Başkent ekibi, bu sonuçlarla 15 puanı bulunan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 12 puanı bulunan Eyüpspor'un ardından 11 puanla 3. sırada yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesut Özil'den tepkilere yanıtMesut Özil'den tepkilere yanıt
Türk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildiTürk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildi
İşte Alper Potuk'un yeni adresiİşte Alper Potuk'un yeni adresi
Anahtar Kelimeler:
MKE Ankaragücü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Mesut Özil'in tepkilere verdiği cevap olay oldu

Mesut Özil'in tepkilere verdiği cevap olay oldu

Maçın son anlarında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Maçın son anlarında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Fatih Terim: Müthiş bir şey

Fatih Terim: Müthiş bir şey

Büyük tepki gördü! Terim çileden çıktı

Büyük tepki gördü! Terim çileden çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Emre Belözoğlu'nun yeni işi duyanları şaşırttı

Emre Belözoğlu'nun yeni işi duyanları şaşırttı

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.