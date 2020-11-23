TFF 1. Lig’de lider Altınordu

TFF 1. Lig’de 10. haftaya 17 puanla 3. sırada giren Altınordu, kendisi gibi 17 puanlı olan rakibi İstanbulspor’u sahasında 1-0 mağlup ederek puanını 20’ye çıkartmıştı. Dün akşam 18 puanlı Tuzlaspor’un sahasında Bandırmaspor’a 6-0 kaybetmesi sonucunda kırmızı-lacivertliler, haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi. İzmir temsilcisi, birer maç eksiği bulunan Adana Demirspor ve Tuzlaspor’un 2, İstanbulspor’un da 3 puan önünde bulunuyor.

İÇ SAHADA DA LİDER

Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Altınordu, iç sahada da rakiplerine şans tanımıyor. Evindeki performansıyla da lider durumda yer alan kırmızı-lacivertliler, şu ana kadar topladığı 20 puanın 12’sini iç saha maçlarında elde etti. Sahasında oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanan İzmir temsilcisi, sadece ligin 2. haftasında konuk ettiği Bursaspor’a 2-0’lık skorla kaybetti.

Altınordu, TFF 1. Lig’in 11. haftasında ise deplasmanda Eskişehirspor’la oynayacak. (İHA)



