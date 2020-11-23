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TFF 1. Lig’de lider Altınordu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 23.11.2020 10:14 | Son Güncelleme

Altınordu, 10. haftası geride kalan TFF 1. Lig’de birer maç eksiği bulunan üç rakibinin önünde liderlik koltuğuna oturdu.

TFF 1. Lig’de lider Altınordu

TFF 1. Lig’de 10. haftaya 17 puanla 3. sırada giren Altınordu, kendisi gibi 17 puanlı olan rakibi İstanbulspor’u sahasında 1-0 mağlup ederek puanını 20’ye çıkartmıştı. Dün akşam 18 puanlı Tuzlaspor’un sahasında Bandırmaspor’a 6-0 kaybetmesi sonucunda kırmızı-lacivertliler, haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi. İzmir temsilcisi, birer maç eksiği bulunan Adana Demirspor ve Tuzlaspor’un 2, İstanbulspor’un da 3 puan önünde bulunuyor.

İÇ SAHADA DA LİDER

Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Altınordu, iç sahada da rakiplerine şans tanımıyor. Evindeki performansıyla da lider durumda yer alan kırmızı-lacivertliler, şu ana kadar topladığı 20 puanın 12’sini iç saha maçlarında elde etti. Sahasında oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanan İzmir temsilcisi, sadece ligin 2. haftasında konuk ettiği Bursaspor’a 2-0’lık skorla kaybetti.
Altınordu, TFF 1. Lig’in 11. haftasında ise deplasmanda Eskişehirspor’la oynayacak. (İHA)


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