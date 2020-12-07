SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. TFF 1. Lig’den 5 takım PFDK’ya sevk edildi

TFF 1. Lig’den 5 takım PFDK’ya sevk edildi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 07.12.2020 19:27 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig’de Boluspor, Menemenspor, Bandırmaspor, Giresunspor ve Tuzlaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF 1. Lig’den 5 takım PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Hukuk Müşavirliği’nce 07.12.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:

"Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat’ın 05.12.2020 tarihinde oynanan Boluspor - Altay TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3 maddesi uyarınca 07.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Menemenspor Kulübü’nün 05.12.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri H bendi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Bandırmaspor Kulübü’nün 05.12.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/9 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Giresunspor Kulübü Antrenörü Hakan Keleş’in 05.12.2020 tarihinde oynanan Giresunspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Tuzlaspor Kulübü’nün 04.12.2020 tarihinde oynanan Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/3 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Ali Akman 4 haftadır suskunAli Akman 4 haftadır suskun
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik
Havada bulut, şampiyonluğu unut
Havada bulut, şampiyonluğu unut
İşte Denizli'de protokolü karıştıran sözler
İşte Denizli'de protokolü karıştıran sözler
Doktoru açıkladı! İşte Yılmaz Vural'ın son durumu
Doktoru açıkladı! İşte Yılmaz Vural'ın son durumu
''Dekolte giymeyi seviyorum''
''Dekolte giymeyi seviyorum''
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş yine kazandı!
Beşiktaş yine kazandı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Yeni Quaresma'yı G.Saray izliyor
Yeni Quaresma'yı G.Saray izliyor
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF 1. Lig’den 5 takım PFDK’ya sevk edildi
TFF 1. Lig’den 5 takım PFDK’ya sevk edildi
Altınordu 0-2 Ankara Keçiörengücü (Maç Sonucu)
Altınordu'yu yendi, zirveye yerleşti!
Ali Akman 4 haftadır suskun
Ali Akman 4 haftadır suskun
Tuzlaspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
Derbide kazanan Tuzlaspor
TFF 1. Lig'de ertelenen karşılaşmaların programı belli oldu
TFF 1. Lig'de ertelenen karşılaşmaların programı belli oldu
Anıl Karaer'den top toplayıcı çocuğa skandal hareket!
Anıl Karaer'den top toplayıcı çocuğa skandal hareket!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.