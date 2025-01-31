SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. TFF 1. Lig'den Premier Lig'e! Gençlerbirliği forması giyen Baran Yıldız Newcastle United'da! Arda Güler'in ardından...

TFF 1. Lig'den Premier Lig'e! Gençlerbirliği forması giyen Baran Yıldız Newcastle United'da! Arda Güler'in ardından...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.01.2025 16:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyen 18 yaşındaki Baran Yıldız, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

TFF 1. Lig'den Premier Lig'e! Gençlerbirliği forması giyen Baran Yıldız Newcastle United'da! Arda Güler'in ardından...

TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu Baran Yıldız, resmen Premier Lig'e transfer oldu.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Screenshot_2

Newcastle United, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yıldız ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

ARDA GÜLER'DEN SONRA...

Arda-Guler-Genclerbirligi-altyapi

Gençlerbirliği, bu transferle birlikte Arda Güler'in ardından altyapısından yetişen bir futbolcusunu daha Avrupa'ya göndermiş oldu.

BARAN YILDIZ KİM?

Screenshot_2

10 numara pozisyonunda forma giyen 2 Ocak 2007 doğumlu Baran Yıldız, 2017 yılında Gençlerbirliği Akademisi'ne katıldı. Bu sezon ise U17 ve U19 takımlarıyla 15 maçta formayı sırtına geçiren Yıldız, 7 kez gol sevinci yaşadı. 18 yaşındaki genç oyuncu, bir süre önce A takımla antrenmanlara katılmaya başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği TFF 1. Lig Arda Güler premier lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
RTÜK'ün merakla beklenen kararları belli oldu

RTÜK'ün merakla beklenen kararları belli oldu

Hurda araç teşviki son dakika gelişmesi!

Hurda araç teşviki son dakika gelişmesi!

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

TFF 1. Lig'den Premier Lig'e!

TFF 1. Lig'den Premier Lig'e!

Ali Ece canlı yayında sinirden çıldırdı, stüdyoyu birbirine kattı!

Ali Ece canlı yayında sinirden çıldırdı, stüdyoyu birbirine kattı!

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Ognjen Mimovic'i resmen duyurdu: İstanbul'a geliyor...

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Ognjen Mimovic'i resmen duyurdu: İstanbul'a geliyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.