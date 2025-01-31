TFF 1. Lig'den Premier Lig'e! Gençlerbirliği forması giyen Baran Yıldız Newcastle United'da! Arda Güler'in ardından...

TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu Baran Yıldız, resmen Premier Lig'e transfer oldu.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Newcastle United, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yıldız ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, bu transferle birlikte Arda Güler'in ardından altyapısından yetişen bir futbolcusunu daha Avrupa'ya göndermiş oldu.

BARAN YILDIZ KİM?

10 numara pozisyonunda forma giyen 2 Ocak 2007 doğumlu Baran Yıldız, 2017 yılında Gençlerbirliği Akademisi'ne katıldı. Bu sezon ise U17 ve U19 takımlarıyla 15 maçta formayı sırtına geçiren Yıldız, 7 kez gol sevinci yaşadı. 18 yaşındaki genç oyuncu, bir süre önce A takımla antrenmanlara katılmaya başlamıştı.