TFF 1. Lig'e veda eden ikinci takım Adanaspor oldu

Adanaspor, TFF 1. Lig'de küme düştü. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'dan sonra lige veda eden ikinci takım Adanaspor oldu. Boluspor'un Hatayspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Adana temsilcisi küme düşmeyi garantiledi.
21 puanla küme düşme hattında bulunan Adanaspor'un ligde kalma hayalleri böylece son bulmuş oldu.
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