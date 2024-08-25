TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor resmen duyurdu! Bayern Münih'ten transfer yaptılar...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor transfer temaslarını sürdürürken dikkat çeken bir imza gerçekleştirdiler.

RESMEN DUYURDULAR

Urfa ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada orta saha oyuncusu Salih Şen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

BAYERN MÜNİH'TEN GELDİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Almanya'nın Bayern Münih takımından 18 yaşındaki Şanlıurfalı orta saha Salih Şen ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, başkan vekilleri Muharrem Aydın ile İbrahim Yavuzel ve futbol şubeden sorumlu başkan yardımcısı Muhittin Kelekçi'nin de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.