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TFF 1.Lig ekibinden Talisca bombası!

26.06.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor Kulübü, Anderson Talisca'yla ilgilendikleri yönündeki iddiaları cevapladı. Konu ile ilgili konuşan Başkan Murat Özkaya, ''Talisca’yla Galatasaray ilgilensin. Alt ligde oynamayı kabul etmezler.'' ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig ekibinden Talisca bombası!

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'dan ayrılması beklenen Anderson Talisca'yla ilgili Eyüpspor'a transfer olacağı yönündeki iddialara resmi cevap geldi.

TALİSCA'YLA GALATASARAY İLGİLENSİN

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Talisca konusunda bir girişimlerinin olmadığını belirten Özkaya "Talisca’yı düşünüyor musunuz" sorusuna ise "Talisca’yla Galatasaray ilgilensin. Alt ligde oynamayı kabul etmezler" cevabını verdi.

KAZIMCAN KARATAŞ'I GALATASARAY'A KİRALIYORLAR

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Eyüpspor geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Beşiktaş'ın teklifte bulunduğu Altaylı Kazımcan Karataş mutlu sona ulaşmıştı. Genç sol beki kadrosuna katan Eyüpspor, oyuncuyu 2 yıllığına Galatasaray'a kiralayacağını duyurmuştu.

(Milliyet-Skorer)


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