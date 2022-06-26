TFF 1.Lig ekibinden Talisca bombası!

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'dan ayrılması beklenen Anderson Talisca'yla ilgili Eyüpspor'a transfer olacağı yönündeki iddialara resmi cevap geldi.
Talisca konusunda bir girişimlerinin olmadığını belirten Özkaya "Talisca’yı düşünüyor musunuz" sorusuna ise "Talisca’yla Galatasaray ilgilensin. Alt ligde oynamayı kabul etmezler" cevabını verdi.
Eyüpspor geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Beşiktaş'ın teklifte bulunduğu Altaylı Kazımcan Karataş mutlu sona ulaşmıştı. Genç sol beki kadrosuna katan Eyüpspor, oyuncuyu 2 yıllığına Galatasaray'a kiralayacağını duyurmuştu.
(Milliyet-Skorer)
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