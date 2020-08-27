TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Ricardo Quaresma ile anlaşıyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da transfer çalışmaları devam ediyor. İzmir ekibinin gündeminde yer alan oyunculardan biri olan Ricardo Quaresma için açıklama geldi. Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, TRT Spor'a yaptığı açıklamalada Portekizli yıldız hakkında konuştu.

Quaresma ile görüştüklerini belirten Hilmi Bozok, "Quaresma ile görüşmelerimiz artık son aşamaya geldi. 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu şehri sevdi ve görüşmeler olumlu geçti. Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ricardo Quaresma, kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Chelsea, Inter, Beşiktaş ve Al Ahli formaları giyerken, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 26 maçta 4 gol attı.